Die Neueröffnung der Woche

Söbiyet, Havuc Dilimi oder Cevizli Incir: Im neuen Anteplioglu dreht sich alles um Baklava. Nach Rüsselsheim, Wiesbaden, Hanau und Darmstadt hat Gründer Harun Güngör seine fünfte Filiale in der Frankfurter Fahrgasse eröffnet.

Den Geschmack der Heimat nach Frankfurt bringen

Info

Anteplioglu, Innenstadt, Fahrgasse 80, Mo-Do, So 11-22 Uhr, Fr-Sa 11-23 Uhr

In der Fahrgasse, wenige Meter vom Börneplatz entfernt, hat das im Juni das Anteplioglu eröffnet. Mit türkischen Süßspeisen will der 36-jährige Inhaber Harun Güngör den Geschmack seiner türkischen Heimat nach Frankfurt bringen. Nach zwei Jahren Umbau der Fläche gibt es nun in Frankfurt die insgesamt fünfte Anteplioglu-Filiale.Der Geschäftsführer der Kette ist der 36-jährige Harun Güngör aus Gaziantep, einer Stadt in Südostanatolien. In seiner Jugend arbeitete er bereits bei verschiedenen Baklava-Herstellern bis er 2006 nach Deutschland kam und elf Jahre später die erste Anteplioglu-Filiale in Rüsselsheim eröffnete. Weitere Standorte sind Wiesbaden, Hanau und Darmstadt. Nach Frankfurt sollen weitere Städte sollen in Zukunft folgen.Genügend Auswahl für Fans von orientalischen Süßspeisen © Till TaubmannDer Fokus im Anteplioglu liegt auf Baklava, für das Pistazien aus eigenem Anbau in der Türkei verwendet werden. Außerdem gibt es Torten, Eclairs und Künefe, eine levantinische Süßspeise mit Käse und Engelshaar, täglich frisch in einer Produktionshalle in Rüsselsheim. Hier arbeiten rund zehn Bäcker aus der Türkei. Neben hausgemachter Limonade gibt es auch Milkshakes, Mokka oder türkischen Tee. So will Güngör„Ein Stückchen Heimat“ nach Frankfurt bringen.