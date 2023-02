Der Restauranttest der Woche

atm Deli & Grape

Sehr elegante und dennoch gemütliche Weinbar mit angeschlossenem Deli-Shop, interessanten Tropfen und hervorragend gemachter Küche.

Wie sollte eine Weinbar im Nordend aussehen? Vermutlich genau so. Vorn am Tresen der Place to be, ein großer Tisch für gesellige Runden, außerdem der übersichtliche Deli-Shop, in dem man auch alles bekommt, was im weiter hinten gelegenen Restaurantbereich serviert wird. Gleich drei Familien mit zahlreichen Kindern genießen am frühen Abend das stilsicher elegante, freundliche Ambiente und machen auch den Anschein, es sich leisten zu können. Damit kein falscher Eindruck entsteht: Hier bekommt man reellen, teils sogar hervorragenden Genuss pro Euro und Cent, aber wir finden nur eine Flasche unter 30 Euro auf der Weinkarte – dafür aber sehr freundlich kalkulierte Gewächse für Kenner wie etwa Sociando-Mallet 2012 aus dem Médoc für 89 Euro. Beim Essen ist der Einstieg niederschwelliger und die Brotselektion mit Miso-Butter, Olivenöl und Meersalz nicht nur üppig bemessen, sondern auch qualitativ hervorragend, wenn man die zwei überflüssigen Stückchen Industriebaguette mal übersieht. Insgesamt elf kleine Speisen plus sieben Snacks sollen den Wein begleiten und von wunderbarem Jamon Iberico und Salsichon mit Grissini über Matjes mit Röstbrot und Romanasalat bis zu den aromatischen, aber keinesfalls überwürzten Pulled Chicken Tacos mit Avocado, Hoisin und perfekt abgestimmter Chimichurri gelingt das der Küche makellos, teils sogar begeisternd. Doch so überschaubar die Portionen wirken und so suchterzeugend die Tacos auch schmecken – sie machen zusammen mit dem Brot tatsächlich satt. Das Weinsortiment – wir zählen 24 offene Posten und 53 Flaschen auf der Karte – setzt auf bekannte Namen, ohne oberflächlich zu wirken. So ist der Riesling Muschelkalk von Hofmann eine schöne Überraschung, während Chardonnay von Wittmann hohe Erwartungen erfüllt. Natural Wine ist nur dezent vertreten, überrascht aber positiv mit Cabernet Franc von der Loire. Alles mit Blick auf den Einkaufspreis übrigens moderat bis freundlich kalkuliert. Aber gehobene Qualität hat eben ihren Preis, und so ist das atm Deli & Grape nicht unbedingt ein Hotspot für den preiswerten Dämmerschoppen, wohl aber ein sehr guter Treffpunkt für Genießer, die gern ein paar Euro mehr ausgeben wollen. Die haben sich bei unserem Abschied in Scharen rund um den Tresen versammelt – das sieht nach Party aus. Ja, hier lernt man schnell neue Leute kennen.



atm Deli & Grape, Weinbar, Nordend, Günthersburgallee 28, Tel. 069/97694336, Mo–Mi 17–23, Do–Sa 12–0 Uhr, So Ruhetag