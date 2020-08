Japanisches Eis am Mainufer

Für kulinarische Erfrischungen am Mainufer ist derzeit durch einen Foodtruck dreier Jungunternehmer gesorgt. Zusammen servieren sie „Kakigori“, japanisches Wassereis mit hausgemachten Saucen.

Mit japanischem Schnee-Eis wollen die Betreiber des Foodtrucks Tokyo Yatai in Frankfurt ein bisher unbekanntes Imbisshighlight anbieten. Dabei ist schon der Foodtruck selbst wohl einzigartig, denn die Betreiber Tsubasa Saito, Yasuhito Kato und Juri Minich müssen diesen eigenhändig zum jeweiligen Standort ziehen. Dort verkaufen sie „Kakigori“ - von einem glänzenden Eisblock abgeschabtes Wassereis, das mit gesüßter Kondensmilch und drei hausgemachten Saucen angeboten wird. Zur Auswahl stehen Erdbeer-, Matcha-Azukibohne- und Holunder-Zitronen-Joghurt-Sauce, die wöchentlich wechselnd von anderen Toppings wie Mango oder Pfirsich ergänzt werden. Auch der Eisblock wird eigens von den Jungunternehmern aus besonders weichem Wasser der belgischen Firma Spa hergestellt, um ein glänzendes Ergebnis zu erzielen.

Tokyo Yatai verkaufen täglich ca. 80 Portionen ihres japanischen Snacks, wobei sie ihren Foodtruck immer mit ausreichend Vorräten bestückt haben. Zu kaufen gibt es das Eis am momentanen Standort am Walther-von-Cronberg-Platz. Dabei stehen Probierportionen zum Preis von zwei Euro oder Becher im Wert von vier bis 6,80 Euro zur Auswahl.

Für alle, denen das japanische Eis geschmeckt hat, haben Tokyo Yatai bereits weitere Ideen für japanische Süßigkeiten, die sie nach der Eissaison anbieten möchten. Worum genau es dabei geht, wollen sie noch nicht verraten, allerdings steht fest, dass es „etwas anderes Japanisches“ sein soll und etwas, was es in Frankfurt noch nicht gibt.



Tokyo Yatai, Mainufer, Walther-von-Cronberg-Platz 1, Di/Mi, Fr 14.30 – 19 Uhr, Sa/So 13.30 – 19 Uhr