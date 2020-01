Neuer Küchenchef in der Favorite

Nicht mal ein Jahr, nachdem Daniele Tortomasi als neuer Küchenchef in der Mainzer Favorite vorgestellt worden ist, folgt mit Tobias Schmitt aus dem Lafleur schon der nächste Chefkoch.

„Nichts ist so beständig, wie der Wandel“, sagt Favorite-Chef Christian Barth. Nach nicht mal einem Jahr muss er sich schon wieder von seinem Küchenchef Daniele Tortomasi verabschieden. Es sei laut Pressemitteilung ein „wildes Jahr“ mit dem Wohlfahrt-Schüler Tortomasi gewesen, schreibt die Hotelleitung in ihrer Pressemitteilung. Im September konnte der gerade mal 24-Jährige einen Platz auf der begehrten „100 Best Chefs“-Liste erringen. Warum er jetzt schon wieder gegangen ist, verrät das Hotel nicht. „Wir sind ihm dankbar für ein tolles Jahr“, sagt Barth.



Mit Tobias Schmitt übernimmt ab März ein deutlich erfahrener Koch das Ruder am Rhein. Der 32-Jährige hat seine Ausbildung im Brenners Park Hotel in Baden-Baden absolviert. Er hat in Hamburg mit Cornelia Poletto zusammengearbeitet und sammelte Erfahrungen in Australien und Amsterdam, bevor er in der Sterne-Gastronomie durchstartete. Zuerst als Gardemanger (Koch der kalten Küche) und Poissonier (Fischkoch) bei Tobias Schmidt in der Villa Merton (damals zwei Sterne), seit 2015 als Sous Chef und Chef Patissier unter Andreas Krolik im Lafleur (ebenfalls zwei Sterne).



Von dort ereilte ihn der Ruf ins Favorite-Hotel. „Gemeinsam mit Tobias Schmitt will man an den Erfolg der beiden so beliebten Küchenchefs Tim Meierhans und Philipp Stein anknüpfen und dabei das gute Miteinander von Küche, Service und Gästen pflegen“, schreibt die Pressemitteilung. Am 1. März beginnt der Schmitt seinen Dienst in Mainz. Das Betreiber-Ehepaar der Favorite, Anja und Christian Barth, wurde im vergangenen Jahr ebenfalls ausgezeichnet. Die Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung wählte die beiden zu den Hoteliers des Jahres 2019.



Favorite Parkhotel, Mainz, Karl-Weiser-Straße 1, Tel. 06131/80150