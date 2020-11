Die Rödelheimer Confiserie Graff hat gemeinsam mit der Apfelweinkelterei Possmann eine „Weihnachtsmarkt to go“-Box mit Leckereien entwickelt, die den in diesem Jahr ausfallenden Weihnachtsmarkt nach Hause bringen soll.

In wenigen Wochen wäre es soweit gewesen: Die Frankfurter Innenstadt und der Römer hätten wie jedes Jahr festlich beleuchtet Weihnachtsstimmung verbreitet und wir hätten uns zu Evergreens wie Last Christmas den ein oder anderen Glühwein, gebrannte Mandel und andere süße Schweinereien auf dem Weihnachtsmarkt gegönnt. Leider hat uns ein ominöses Virus namens Corona in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht.



Neben dem Frankfurter wurden aufgrund steigender Infektionszahlen die Weihnachtsmärkte in den meisten deutschen Städten abgesagt. Sehr zum Leidwesen der Schausteller, die besonders in der Weihnachtszeit ihren Hauptumsatz generieren. Doch ganz verzichten müssen wir dieses Jahr auf Weihnachtsvorfreude, Leckereien und die üblichen Extra-Feiertagskilos nicht.



Die Rödelheimer Confiserie Graff hat sich nämlich mit der hiesigen Apfelweinkelterei Possmann zusammengetan und eine Weihnachtsmarkt-Box für zu Hause kreiert, die all das beinhaltet, was in echte Weihnachtsmarktstimmung versetzt: von Apfelwein und Bethmännchen über Spekulatius, Gewürze für den Weihnachtspunsch, Zimtsterne und Mandeln bis hin zu einem Herz aus Honiglebkuchen. „So holt man sich den Weihnachtsmarkt ganz einfach nach Hause - coronagerecht und mit der nötigen Social Distance, aber ohne dass man auf die Genüsse verzichten müsste. Und das Beste: Dieses Jahr muss man sich dafür nicht mal durch Besuchermassen des Weihnachtsmarkts quetschen, sondern macht es sich zu Hause gemütlich“, erklärt Regina Graff, Konditormeisterin und Inhaberin der Confiserie Graff, die Idee.



Erhältlich ist die „Weihnachtsmarkt to go“-Box für 9,95 Euro in der Rödelheimer Confiserie Graff, eine Vorbestellung unter der Nummer 069/78904861 ist erbeten.



Confiserie Graff, Reichsburgstraße 12, Rödelheim, Di-Fr 8-18 Uhr, Sa 8-14 Uhr, So 9-13 Uhr, Mo Ruhetag