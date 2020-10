Vegan an die Spitze

Einmal im Jahr wählen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Gastronomie und Hotellerie ihre Favoriten und küren die besten Küchenchefs. Diesmal sind vier Frankfurter Köche unter den Top 100 – und Ricky Saward (rechts im Bild) gewinnt einen Award.

Diese Liste ist für sämtliche Spitzenköche etwas ganz besonderes, denn sie wird einmal im Jahr von der Fachzeitschrift Rolling Pin zusammengestellt – und die lässt sämtliche Mitarbeiter aus Gastronomie und Hotellerie an die Wahlurnen treten. Diesmal wurden über 13.600 Stimmen abgegeben, ein neuer Voting-Rekord und Bestätigung für den hohen Stellenwert dieser Liste.



Der erste Küchenchef aus der Mainmetropole erscheint auf Platz 24: Andreas Krolik gehört nach wie vor zu den Top-Köchen der Nation, was auch die Kollegen honorieren. Auf Platz 41 steht dann mit Ricky Saward ein Koch, der ausschließlich vegan und zudem ultraregional arbeitet – und das brachte dem kreativen Küchenchef des Seven Swans auch den Award für das beste Gastronomiekonzept des Jahres 2020 ein. Glückwunsch!



Weitere Frankfurter Köche sind Carmelo Greco auf Rang 91 sowie Patrick Bittner, der mit Rang 97 noch unter den Top 100 ist. Und wer steht ganz oben? Ein Hanauer! Sven Elverfeld kochte sich in diesem Jahr im Aqua an die Spitze der Kollegenschaft, gefolgt von Tim Raue und Joachim Wissler.