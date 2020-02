Busch löst Stowasser ab

Nachdem Küchenchef Julian Stowasser das Weinsinn auf eigenen Wunsch hin verlassen wird, übernimmt Jochim Busch überraschend ab Ende Februar den Kochlöffel im Frankfurter Sterne-Restaurant.

Das Betreiber-Ehepaar Scheiber (Weinsinn und Gustav) gibt in einer Pressemitteilung bekannt, dass die konzeptionelle Leitung der Weinsinn-Küche in neue Hände übergehe. In jene von Jochim Busch, dem Küchenchef des Gustav.



Ab dem 26. Februar schickt der Sternekoch seinen jetzigen Sous-Chef Daniel Pletsch an den Herd des Weinsinns, während Busch weiterhin im Gustav kocht.



Matthias Scheiber und Milica Trajkovska Scheiber erklären, dass beide Restaurants trotz eines gemeinsamen Küchenchefs ihr eigenständiges Profil behielten.



Weinsinn, Bahnhofsviertel, Weserstraße 4, Di–Sa 18.30–0 Uhr, Tel. 56998080