Vom Ostend auf die Kaiserstraße

Das Restaurant Dicke Butz hat das Union-Gelände verlassen und ist ins Bahnhofsviertel gezogen. Das Craft-Beer- und Smoker-Konzept wechselt in die Kaiserstraße 53.

Drei Jahre nach der Eröffnung an der Hanauer Landstraße verlässt die Dicke Butz (vormals Dicke Wutz) das Ostend wieder. Weiter geht es jetzt im ehemaligen Urban Kitchen auf der Kaiserstraße. Das Konzept bleibt das gleiche. Im Mittelpunkt steht weiterhin Fleisch aus dem Southern Pride Smoker Ofen. Zu trinken gibt es unter anderem eine große Auswahl an Craft Beer. Am 11. Januar wurde die Eröffnung auf der Kaiserstraße gefeiert.



Der Wegzug aus dem Ostend kommt zu einem überraschenden Zeitpunkt. Auf dem Union-Gelände plant Ardi Goldman, demnächst seinen King Kamehameha Club wieder zu eröffnen.



Dicke Butz, Bahnhofsviertel, Kaiserstraße 53, So – Fr 12 – 23, Sa 12 – 1 Uhr