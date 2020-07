Neues Restaurant im Seehotel Niedernberg

Das "Dorf am See" bei Aschaffenburg hat die Corona-Zwangspause genutzt, und ein neues Restaurant-Konzept an den Start gebracht. Im Elies soll es gesunden und nachhaltigen Genuss geben.

„Klassisch, und doch aufregend anders, irgendwie ‚maskulin‘ ist es geworden“, findet Karina Kull, Direktorin im Seehotel Niedernberg. Dort wurde die Corona-Zwangspause genutzt, um das Hotel-Restaurant komplett umzugestalten. Dabei hat das frühere „Rivage“ auch einen neuen Namen bekommen: „Elies“. Dunkles Leder, Eichenholz und Polstermöbel sollen zum Verweilen einladen. „Mit dem neuen ELIES vollziehen wir einen weiteren wichtigen Schritt hin zu unserer konzeptionellen Neuausrichtung als Erholungs- und Tagungshotel, denn auch das kulinarische Erlebnis ist ein essenzieller Teil des Ganzen“, sagt Karina Kull weiter.



Verantwortlich für dieses kulinarische Konzept ist Küchenchef Miguel Wagner, der letzten November im Seehotel angeheurt hatte. Unter dem Label „Vitalküche“ möchte er klassischen Gerichten eine eigene Note verleihen. Auf Zusatzstoffe, künstliche Aromen, Zucker und moderne Getreidesorten soll weitestmöglich verzichtet werden. Dafür verspricht das Hotel, regionale Produkte aus nachhaltiger Produktion auf den Teller zu bringen. Kurioses Detail: Bevor Wagner ans Seehotel Niedernberg kam, war er Küchenchef im Diaoyutai Mansion in Frankfurt. Der vielleicht wichtigste Unterschied zwischen dem Diaoyutai Mansion und dem Seehotel Niedernberg? Ersteres hat bis heute noch nicht eröffnet, aber anscheinend schon einen Küchenchef eingestellt und wieder verloren, ein Jahr bevor der erste Gast einchecken konnte.



Der Hotelkomplex mit eigenem See bei Aschaffenburg firmiert auch als Dorf am See, denn die Anlage besteht aus mehreren Häusern im Fachwerk-Look, die um eine Art Hafenbecken arrangiert sind. Auf einer künstlichen Landzunge befindet sich ein Beach Club und in dem See kann auch gebadet werden.



Elies im Seehotel Niedernberg, Niedernberg, Leerweg, Tel.: 06028/9990, Mo–So 12–14 & 18–21, Fr–So 14–17 Uhr