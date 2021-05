Fukurō Sushi&Ramen eröffnet in Bockenheim

Auf der unteren Leipziger Straße hat mit Fukurō ein neuer Sushi und Ramen-Laden eröffnet. Noch kann der schicke Gastraum nicht besucht werden, dafür gibt es bis auf Weiteres 15% Rabatt für Selbstabholer.

Die Leipziger Straße gehört zu den Straßen mit der höchsten Dichte an gastronomischen Betrieben in Frankfurt. Cafés und Döner-Läden reihen sich hier an Eisdielen und Pizzerien neben persischen Restaurants und indischen, chinesischen, thailändischen und allerlei anderen Imbissen. Vor kurzem hat nun mit Fukurō der erste Sushi und Ramen-Laden auf der unteren Leipziger Straße eröffnet. Wie der Name sagt, dreht sich hier alles um beliebte Klassiker der japanischen Küche. Von Sushi und Sashimi über Donburis, Ramen- und Udon-Gerichte bis Gyozas, Tempura und verschiedene Desserts ist alles dabei. Interessantes Detail: Wer gerne Wein und Sushi mag, kann hier Oroya Sushi-Wein bestellen. Der spanische Weißwein von Segura Viudas wurden von der japanischen Önologin Yoko Sato als mit Sushi korrespondierende Weinbegleitung entwickelt.



Übrigens: Fukurō, die Eule, ist der Name eines beliebten japanischen Glücksbringers. Übersetzt bedeutet der Name so viel wie: „Das Glück kommt!“. Dabei steht die Eule nicht nur für Glück, sondern gleich der griechischen Mythologie für Weisheit und Wissenschaft, weshalb die kleinen Fukurō-Figürchen auch gerne als Glücksbringer für Prüfungen verschenkt werden. Ob die Betreiber von Fukurō Sushi&Ramen bei der Namensgebung auch an den alten Uni-Campus um die Ecke gedacht haben, tut dabei nichts zur Sache. Viel wichtiger: Bis endlich auch der schick designte Gastraum mit Sitzplätzen unterm blühenden Plastik Kirschzweig eröffnen kann, gibt es bis auf Weiteres 15% Rabatt bei Abholung und 10% auf alle Lieferungen.



Fukurō Sushi&Ramen, Leipziger Straße 12, Bockenheim, 069/71164641, Mo-Sa 11:30-15 und 17-21:30, So/Feiertags 16-21:30 Uhr