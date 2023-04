Guide Michelin 2023

Der Restaurantführer Guide Michelin veröffentlicht seine neue Ausgabe. Hessen kann ab sofort zwei Sterne-Restaurants mehr zählen – eines davon befindet sich in der Frankfurter Innenstadt.

Traditionell im März veröffentlicht der Restaurantführer Guide Michelin seine neue Ausgabe. Wer in diesem Jahr eine der begehrten Sterne-Auszeichnungen erhalten hat, wurde am Dienstagabend auf einer Pressekonferenz in Karlsruhe verkündet. Das Ergebnis: Hessen zählt künftig zwei Sterne-Restaurants mehr. Das Marburger Esszimmer sowie das Bidlabu in der Frankfurter Innenstadt wurden mit einem der drei möglichen Sterne ausgezeichnet.Insgesamt wurden 34 neue Restaurants mit einem Stern ausgezeichnet, deutschlandweit gibt es nun 274 Ein-Stern-Restaurants. In Frankfurt konnten alle bisherigen Vertreter – darunter das Weinsinn, das Restaurant Main Tower und das Garmelo Greco – ihren Stern behalten. Lediglich das Restaurant Francais zählt nicht mehr dazu, da es seit vergangenem Jahr geschlossen hat.Für Aufsehen sorgte ein Gewinner aus Bayern: Jan Hartwigs Restaurant „Jan“ in München wurde auf Anhieb mit drei Sternen ausgezeichnet. Deutschlandweit gibt es nun genau zehn Restaurants in dieser Spitzen-Kategorie, jedoch keines in Hessen. Mit zwei Sternen hingegen gibt es mit dem Lafleur im Palmengarten sowie dem Gustav im Westend weiterhin zwei Vertreter auf Frankfurter Boden.Der Frankfurter Sterne-Neuzugang Bidlabu befindet sich in einer Nebenstraße zur Fressgass‘ und serviert nach eigenen Angaben „Feine Bistroküche Downtown“. Das bestätigte auch schon die Kritik in der aktuellen Ausgabe von FRANKFURT GEHT AUS!, in der die Testerin schrieb: „Zwischen Wirtschaftskanzleien und Schaufenstern – urbaner geht es kaum. Die Speisen überzeugen durch originelle Kombinationen in einem raffinierten Spiel mit Texturen und Aromen“. Auch in dieser Ausgabe belegte das Bidlabu einen der Spitzenplätze in der Kategorie „Fine Dining Frankfurt“.