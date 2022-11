Der Restauranttest der Woche

Rimini Pizza

Neu und die Reise in Frankfurts Nachbarstadt wert: Rimini Pizza in Offenbach. Hier treffen urbanes Ambiente und Elektrobeats auf erstklassige Pizza Napoletana und kernige Drinks.

Mit einer klassischen Pizzeria hat das nichts zu tun: Endlos hohe Decken und modern-minimalistische Einrichtung, Elektrobeats und die raumeinnehmende Bar bilden den Rahmen für das Beste, was wir in Sachen Pizza aus Offenbach kennen. Vieles erinnert an die Anfänge der einstigen Frankfurter Ausnahme-Pizzeria mit dem gelben Smiley-Backofen vor gut sieben Jahren. Damals war Pizza Napoletana hier noch ein Fremdwort und Pizzen mit unglaublich luftigem Rand á la Leopardenkruste und kreative Beläge abseits des Quattro-Formaggi-Speciale-Funghi-Salami-Standards noch eine echte Sensation. Seitdem haben sich viele junge Pizzerien auf den neuen alten Pizza-Trend spezialisiert. So auch hier und das mit vollem Erfolg. Zur Auswahl stehen 25 Pizzen und zwei Salate. Wir nehmen an der Bar Platz, um das geschäftige, lässige Treiben in der offenen Küche besser beobachten zu können und bestellen für die kurze Wartezeit kernigen Negroni mit strammer Wacholdernote und ordentlich Atü. Für die Pizza greifen wir zum weißen Hauswein in Bio-Qualität – ein gefälliger Tropfen, weder zu trocken noch zu fruchtig und mit wenig Säure – als passenden Begleiter zur honig-süßlichen und gleichzeitig feurig-scharfen „Doppel Peperoni & Spicy Honey“ mit fruchtigem San Marzano-Tomatensugo, Fior di Latte Mozzarella, zweierlei Peperoni-Salami und pikantem Honig-Topping. Ein Volltreffer, der postwendend von unserer zweiten Wahl in den Schatten gestellt wird: Über sahniges Pistazien-Pesto als Grundlage, üppig gekrönt von aromatischer Mortadella, Stracciatella-Nocken und gehackten Pistazien on top, gepaart mit zart knusprigem, saftig-fluffigem Pizza-Boden geht (leider) einfach wenig. Weiter so!



Rimini Pizza, italienisch, Offenbach, Hafenallee 39, Tel. 069/20022799, Mo-Do 11.30–15 u. 17–22, Fr 11.30-15 u. 17-23, Sa 16–24, So 13–22 Uhr