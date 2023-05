Der Restauranttest der Woche

NFT Skybar & Restaurant

Solide internationale Küche und ein grandioser Ausblick im 47. Stockwerk des „One“ – inklusive „Germany’s highest Rooftop Bar“.

Die NFT Skybar & Restaurant des nhow Hotels befindet sich im 185 Meter hohen „One“ Hochhaus. Im Aufzug geht es in weniger als einer Minute in die 47. Etage. Über einen Schwarzlicht-Flur erreicht man den komplett verglasten Restaurantbereich mit farbenfrohem Mobiliar, knallrot glänzender Wandverkleidung und ebenso roten, bodenlangen Vorhängen an den Fenstern. Dazu grün-rot gemusterte Polsterstühle an schlichten graumattierten Holztischen. Von denen gibt es gerade mal sechs bis acht, da sich auf der gesamten Etage mit Skybar und Restaurant nur knapp 200 Personen aufhalten dürfen – inklusive Ser-vicepersonal. Die Speisekarte passt auf ein DIN-A4-Blatt und versammelt ein interntionales Potpourri von Ceasar Salad über Barbarie Ente bis Schnitzel. Beim Ceviche vom Wolfsbarsch in Kokosnuss Crème sind die säuerlichen Aromen von Grapefruit und Orange fein dosiert und mit Edamame-Püree sowie Tobiko-Kaviar als Farbtupfer dekoriert. Die Meeresfrüchte Chowder entpuppt sich als aromatisch cremige Hafermilchsuppe samt Tiger-Garnele und Krabbenfleisch. Die US-Querrippe zerfällt auf der Gabel und punktet mit Pekannuss-Quinoa-Knusperkruste. Auch das Süßkartoffel-Mango-Püree überzeugt mit viel Aroma. Wir beschließen den Abend mit einem kleinen Frankfurter-Kranz-Törtchen – eine Miniatur des hessischen Patisserieklassikers. Es folgt das Highlight, der Rundgang über die Terrasse: ein bisschen New-York-The-Edge-Feeling inklusive illuminierter Plastiksessel und Sundowner.



NFT Skybar & Restaurant, kalifornisch, Gallus, Brüsseler Straße 1-3, Tel. 170850, Mi–Sa 18–1 Uhr, Mo/Di/So Ruhetage