Der Restauranttest der Woche

Mina

Hell und freundlich eingerichtetes Café mit sehr sympathischer Gastgeberin und interessantem kulinarischem Mix zwischen Ägypten und Österreich.

Das Proletariat ist futsch, Mina ist da. Das ist kein politisches, sondern ein kulinarisches Statement. Und es steht für positive Veränderung, denn was die ausgesprochen freundliche Gastgeberin in Zusammenarbeit mit der Köchin und einer Servicekraft hier auf Tisch und Teller bringt, ist mehr als überzeugend. Viel Licht, eine lange Bank und Bistrostühle an Holztischen: Wer nicht gleich im Eingang an der (Kuchen-)Theke hängengeblieben ist, findet schnell einen gemütlichen Platz. Das Publikum ist bunt gemischt, es sind zahlreiche Mütter mit kleinen Kindern da, denen hier besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die Karte bietet undogmatisch Vegetarisches aus Ägypten und Österreich, den Herkunftsländern der Eltern unserer Gastgeberin, die den ungewöhnlichen Stilmix auch geschmackvoll in die Raumgestaltung einfließen lässt. Nachdem wir erfrischend fruchtige Ostmost Bio-Schorle und Richard’s Sun Iced Tea mit ein paar Wespen geteilt haben, geht es zunächst nach Ägypten. Taameya werden in der Karte als vermutlich weltbeste Falafel angepriesen, da nicht aus Kichererbsen, sondern aus Favabohnen hergestellt – was hier mit Tahinsauce, Baladi-Salat, Pink Pickles und fluffigstem Fladenbrot serviert wird, löst das Versprechen ein. Ebenfalls ein Volltreffer sind Ful Medammes, langsam gekochte Favabohnen, beherzt gewürzt und mit eingelegter Zitrone, schwarzem Sesam und grüner Chili verfeinert. Einzig die Portionsgröße reicht nicht, um unsere losgetretene Gier zu befriedigen. Zum Glück steht ja noch Marillen-Palatschinken auf der Karte, der passend zur Witterung kühl serviert ein echter Traum ist. Dazu noch eine Melange in authentischer Stärke sowie ein „Verkehrter“ für die empfindlichere Dame und der Nachmittag ist unser Freund.



Mina, ägyptisch-österreichisch, Sachsenhausen, Dreieichstraße 45, Tel. 069/36604161, Di-Sa 9-18 Uhr, So/Mo Ruhetage