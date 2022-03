Der Restauranttest der Woche

Cono Cimino 46

Kaum eröffnet und schon ein echter Geheimtipp: klein, authentisch und mit ausgezeichneter Pizza und vorzüglicher Pasta, die Pizzeria Cono Cimino 46 der Brüder Cono und Ciro Russo auf dem Oeder Weg.

Pizza geht immer, was die zahlreichen Neueröffnungen der letzten Wochen belegen. Diese hier ist insofern besonders, als dass die Betreiber auf modischen Schnickschnack verzichten. Die Pizza und ihre Macher stehen im Vordergrund, und natürlich der Steinofen, dessen Thermometer uns gerade 368 Grad verrät. Das große Fenster ist die Bühne und die beiden Herren haben ihr Handwerk sichtbar im Griff. Drei Stehtische davor und fertig ist die italienische Botschaft auf dem Oeder Weg. Die individuell zusammengestellte Pizza mit Salsiccia, Pilzen und Zwiebeln kommt zügig und schon ihr breiter, ungemein knuspriger, aber immer fluffiger Rand duftet betörend und schmeckt auch so. Der Belag hält das Versprechen. Der Boden ist perfekt. So kann es weitergehen. Doch zunächst kommt die Überraschung des Abends, denn die Rigatoni mit Salsiccia sind nicht nur al dente, sondern schmecken auch so gut, dass man sie auch getrost beim Edelitaliener servieren könnte. Die Salciccia ein Gedicht, perfekt mit einem Hauch Chiliöl angeschärft, feine Kräuter dazu und fertig ist das Nudelglück. „Der Koch kommt aus Molise“, flüstert man mir zu. Welche kulinarischen Geheimnisse die kleine Küche mit ihrem sympathischen Maestro im Hintergrund noch birgt, müssen wir demnächst unbedingt ausprobieren. Jetzt soll es aber noch eine Pizza Cimino sein und die ist wiederum ein echtes Vergnügen. Nachbessern könnte man vielleicht noch beim Besteck (Plastik) und dem Wein (kleine Fläschchen, Qualität akzeptabel, da geht noch was), aber man kann es auch übertreiben: Das ist eine Pizzeria, wie man sie offensichtlich auf dem Oeder Weg vermisst hat – das Telefon steht während unseres Aufenthaltes nicht still.



Pizzeria Cono Cimino 46, Nordend, Oeder Weg 73, Tel. 069/79354517, Mo-So 11-23 Uhr