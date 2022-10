Der Restauranttest der Woche

Das Warten hat sich gelohnt: Nach der erfolgreichen Eröffnung der Taquería La Original ist nun auch das Restaurant des dreiteiligen mexikanischen Gastro-Konzepts von Madjid Djamegari eröffnet. Im Club Social Mexicano serviert Küchenchef Babak Panahi anspruchsvolle mexikanisch inspirierte Küche.

Zwischen unterschriebenem Mietvertrag und der Eröffnung des dreiteiligen mexikanischen Gastro-Konzepts von Madjid Djamegari lagen gut zweieinhalb Jahre, doch während unserem Besuch wird schnell klar: Das Warten hat sich gelohnt. Flankiert von der dazugehörigen, bereits im Mai eröffneten Taquería „La Original“ auf der einen und einer schicken Bar mit großer Margarita-Auswahl auf der anderen Seite, bildet das Restaurant das Herzstück des rund vierhundert Quadratmeter großen, in Zusammenarbeit mit dem mexikanischen Design-Studio BY FUTURA gestalteten Gastraums inklusive Spotlights auf edlen weißen Marmor-Tischplatten, gemütlichen Sitznischen und etwas zu lauter, aber passend zusammengestellter Musik. Kulinarisch steht mexikanisch inspirierte Küche vom Feinsten auf dem Programm – von zitronig frischer Guacamole mit hausgemachten Taco Chips über Tomaten-Avocado-Salat mit Kaktus bis hin zu kostspieligem Prime Beef mit Mole Negro. Was bei allen Gerichten auffällt: die solide Produktqualität und der Anspruch von Küchenchef Babak Panahi, keinen Teller über den Pass gehen zu lassen, der nicht schon allein optisch begeistert. So beispielsweise unsere Vorspeise, Che de fletán con leche de tigre, eine Art Ceviche mit in angenehm sauer-pikanter Tigermilch zart gargezogenem Heilbutt, Gurke, Avocado und knackig eingelegten roten Zwiebeln. Kross frittierte Maiskörner sorgen für kernigen Crunch. Tacos in diversen Varianten gibt es natürlich auch, schließlich teilen sich Restaurant und Taqueria eine Küche. Dass der mexikanische Streetfood-Klassiker hier in Bestform auf die Teller kommt, wissen wir schon aus unserem Taqueria-Test Ende Mai . Unser Highlight an diesem Abend kommt mit einer der Hauptspeisen, Pollo a la diabla. Die stattliche Portion marinierte Maispoularde mit Limettenbutter und dezent pikanter Salsa borracha bestätigt: Hier nimmt man das Marinieren ernst. Das Fleisch ist nicht nur butterzart und saftig, sondern auch intensiv im Geschmack und zugleich würzig von der kräftigen, süßlichen Marinade, die auf der teils kross gegrillten, goldgelben Haut zum umami-strotzendem Lack karamellisiert wurde. Unser Dessert Tres Leches, ein unerhört saftiger, weil in Milch getränkter Kuchen mit feinen Mezcal-Noten, schießt zum Finale in puncto Konsistenz und Aroma den Vogel ab. Der hervorragende Service, die durchgestylte Einrichtung, die Produkte und das ausgezeichnete Essen haben zwar ihren Preis, doch mit dem nötigen Kleingeld in der Tasche kann man in Djamegaris neuem Genusstempel einen Heidenspaß haben.