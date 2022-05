Back to Business

Hip und urban, das ist You, me & the Benjamins im Bahnhofsviertel. Der neuste Streich von Elaine’s World hat seit Herbst 2020 geöffnet, sich seitdem aber immer wieder verändert. Seit März setzen die Betreiber auf eine Mischung aus Tagesbar und After-Work-Location.

Einen Katzensprung von der Alten Oper entfernt befindet sich You, me & the Benjamins. Während die Location von außen leicht zu übersehen ist, erinnert der Gastraum innen an ein modern gestaltetes Loft. Mittelpunkt ist die große Bar aus schwarzem Marmor mit Eisbecken, in dem mittags Säfte und abends Drinks bereitliegen. Hingucker sind auch die anderen Locations des Gastro-Imperiums von Elaine’s World. Das Frankfurter Unternehmen wurde von Luel Mulugeta und Guy Lamaye gegründet und vereint vom Deli über Greenhouse mit Tagesbar bis hin zum gehobenen Restaurant sechs unterschiedliche Gastro-Konzepte unter einem Label.



Genauso vielfältig wie das Elaine’s Universum ist auch das Konzept von You, me & the Benjamins. Gestartet sind Mulugeta, Lamaye und Restaurantleiter Haben Prince im Oktober 2020 mit einem Ganztagesbetrieb vom Lunch am Mittag bis zum Barbetrieb abends. Nach dem darauffolgenden Lockdown konzentrierten sich die drei zunächst auf den Abendbetrieb mit Dinner und Drinks. Mitte März hat sich das Konzept erneut geändert: Mulugeta, Lamaye und Prince setzten wieder auf eine Mischung aus Tagesbar und After-Work-Location wie in der Anfangsphase 2020.



Mittags werden Lunch, Kaffee und Säfte serviert während abends Drinks und Dinner im Fokus stehen. Es gibt Klassiker wie Caesar Salad, Coq au Vin oder Mac and Chees aber auch besondere Kreationen wie asiatische BBQ-Rippchen, veganes Carrot Tatar oder Tomaten-Wildkräuter-Salat. Jeden Samstag lädt das You, me & the Benjamis zum „Brunch, Drinks and Dance“ mit Pancakes, Porridge, Toasts und DJ.



You, me & the Benjamins, Bahnhofsviertel, Mainzer Landstraße 1, Tel. 069/348687346, Mo-Fr ab 12 Uhr, Sa 10 bis 18 Uhr, So Ruhetag