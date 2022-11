Frankfurter Neue Küche

Küchenparty deluxe: Die Veranstaltungsreihe Frankfurter Neue Küche lädt Gastköchinnen und -köche zum geselligen Abend im Danzig am Platz. Beim nächsten Termin am 5. November kocht Sebastian Daub vom Atelierfrankfurt e. V. unter dem Motto „Oyster Galore“ mit Austern.

Jede gute Party endet bekanntlich in der Küche. Das weiß auch Frankfurter Küchenveteran und Mitgründer der Biermarke Fxxxxfxxxxr Helles, Simon Horn, und lässt die Party gleich dort beginnen. Bei der neuen Veranstaltungsreihe „Frankfurter Neue Küche" im Danzig am Platz im Frankfurter Ostend lädt Horn Freunde, Köche und bekannte Frankfurterinnen und Frankfurter zum kulinarischen Gastspiel ein – inklusive anschließender Kitchen-Party mit DJs und allem was dazu gehört. Unter anderem kochten bereits Markus Nikolai, Künstlerin Marie Grosz und der albanische Slow-Food-Starkoch Bledar Kola in der Frankfurter Neuen Küche. Beim nächsten Event am 5. November ist Sebastian Daub aus dem Vorstand des Atelierfrankfurt e. V. zu Gast. Unter dem Motto „Oyster Galore“ dreht sich an diesem Abend alles um die begehrten Muscheln. Weitere Events sollen folgen.



Frankfurter Neue Küche, Küchenparty, Danzig am Platz, Ostend, Ostparkstraße 11, 5.11., 19 Uhr, Eintritt: 60 €