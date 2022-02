Am 14. Februar ist Valentinstag und damit die Gelegenheit, der besseren Hälfte und sich selbst etwas zu gönnen. Unser Vorschlag: ein perfektes Dinner zu zweit. Damit nichts schiefgehen kann, haben wir die besten Adressen in einer exklusiven Top-Liste zusammengetragen.

Am Valentinstag dreht sich alles um das Schönste auf der Welt: die Liebe. Und da Liebe ja bekanntlich durch den Magen geht, hat sich die Redaktion wieder für Sie ins Zeug gelegt und die besten Adressen für ein perfektes Valentinstags-Dinner in Frankfurt und Umgebung zusammengetragen. Die exklusive Top-Liste finden Sie unter Valentinstags-Menüs in der FRANKFURT GEHT AUS!-App.Sie wollen die Zweisamkeit lieber zu Hause genießen, aber nicht auf erstklassige Küche, mehrgängige Menüs und edle Tropen verzichten? Kein Problem! Werfen Sie einen Blick auf die Liste. Die meisten Restaurants bieten ihr Valentinstags-Menü auch als Kochbox für zu Hause an. Sie haben die App noch nicht? Auch kein Problem: Beim Kauf der aktuellen Ausgabe von FRANKFURT GEHT AUS! gibt es die App ein Jahr lang kostenfrei dazu