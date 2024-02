Traditionsgaststätte

„Zur Schönen Müllerin“ soll schließen. Daher bekam Betreiber Torsten Dornberger vom Verband der Hessischen Apfelwein- und Fruchtsaftkeltereien e.V. den Goldenen Apfel verliehen. Doch für das Traditionslokal gibt es Hoffnung.

Info

Zur Schönen Müllerin, Nordend, Baumweg 12

Am Freitag, 1. März 2024, ist es soweit. Das Traditionslokal „Zur Schönen Müllerin“ im Nordend schließt – zumindest bis auf Weiteres. Nach der Schließung der Apfelweinwirtschaft „Zur Stalburg“ vergangenen Dezember, ist Torsten Dornbergers Schöne Müllerin das zweite traditionsreiche Lokal, dass innerhalb weniger Monate im Nordend den Betrieb einstellt. Bevor es für den gestandenen Wirt nun nach 45 Jahren in den Ruhestand geht, wurde Dornberger am Mittwoch vom Verein Apfelwein- und Fruchtsaftkeltereien e.V. mit dem Goldenen Apfel ausgezeichnet.Seit 2007 verleiht der Verband den Goldenen Apfel als Anerkennung für besondere Verdienste rund um die Apfelweinkultur und den Schutz hessischer Streuobstwiesen. Die Verleihung des Goldenen Apfels im Gastraum der Schönen Müllerin übernahm der Verbandsvorsitzende Martin Heil (Kelterei Heil) gemeinsam mit Peter Possmann (Kelterei Possmann). Gewöhnlich wird die Auszeichnung aufgrund einer Bewerbung oder eines Vorschlags von außen verliehen. Im diesem Fall war sich der Vorstand des Apfelweinverbandes einig, dass Dornberger am Ende seiner Karriere eine solche Würdigung verdient hätte.Dornbergs Lebensgeschichte ist vielfältig. Als junger Mann in der Bundesmarine unternahm Dornberger viele Reisen, absolvierte im elterlichen Hotel eine Ausbildung zum Koch und war als Teil eines Schlager-Duos in den USA auf Tour. Als gebürtiger Thüringer verinnerlichte Dornberger die hessischen Lebenskultur und habe „die hessische Apfelwein-Tradition über mehrere Jahrzehnte für unzählige Frankfurterinnen und Frankfurter erlebbar gemacht“, erklärt Martin Heil. Als Teil der queeren Community in Frankfurt etablierte Dornberger die Schöne Müllerin als Treffpunkt und sorgte so für mehr Vielfalt in der Apfelweinkultur. „Mit dem Ende des Lokals würde auch ein Teil der Vielfalt sterben“, erklärt Possmann.Mit dem Tod seines Lebenspartners kamen mehrere Schicksalsschläge auf Dornberger zu. Hinzu kamen die Pandemie und sinkende Rentabilität der Apfelweinwirtschaft. Als weitere Gründe für die Schließung nennt Dornberger die strengen Auflagen der Stadt bei alten Bauwerken, die den derzeitigen Anforderungen nicht gerecht werden könnten. Damit sei Dornberger nicht alleine, bestätigen Heil und Possmann und betonen, dass Apfelwein und die dazugehörenden Apfelweinwirtschaften wie die Schöne Müllerin als Teil der Frankfurter Kultur erhalten bleiben müssten.Im Falle der Schönen Müllerin gibt es einen Lichtblick. Am Wochenende entscheidet sich ob ein neuer Betreiber den Laden übernimmt. Es gäbe bereits einen Interessenten. Im Gespräch mit JOURNAL FRANKFURT erklärt Dornberger: „Es tut weh, nach 45 Jahren zu schließen. Ich wünsche mir, dass es so weitergeht, wie ich angefangen habe, und dass das Interieur, das Personal und auch das ich erhalten bleibe.“ Ob und wie es mit der Schönen Müllerin weitergeht, zeigt sich in den nächsten Tagen. Mit Blick auf den Abschied von der Schönen Müllerin sagt Dornberger: „Da muss man jetzt durch, es tut weh, ist mein Lebenswerk, aber man kann dafür einmal mehr in den Urlaub“.