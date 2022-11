Sprezzatura zu Gast im Antipodean

Beim Sprezzatura Pop-up im Antipodean Gelato am kommenden Sonntag trifft Pizza Napoletana auf italienisches Gelato. Zur Auswahl stehen zwei süße und eine herzhafte Pizza-Gelato-Kombination – nur solange der Vorrat reicht.

Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Das gilt auch in kulinarischer Hinsicht. „Heiß und eiskalt, süß und salzig sind interessante Kontraste, die gut zusammen funktionieren,“ sagt Benjamin Hübner, der zusammen mit Ioannis Artemis das Italo-Konzept Sprezzatura betreibt. In den vergangenen Monaten haben sich die beiden im Rahmen diverser Pop-ups unter anderem im EspressoEspresso, der Freitagsküche und diversen anderen In-Locations einen Namen in der Frankfurter Gastroszene gemacht.Bei ihrem neusten Streich bringen Artemis und Hübner nun zwei italienische Exportschlager zusammen: Pizza und Gelato. Hierfür gastiert Sprezzatura am kommenden Sonntag, 13. November, von 14 bis 19 Uhr im Antipodean Gelato im Nordend. Zusammen mit Betreiberin und Eiscreme-Künstlerin Rachel Dodoo-Mehl haben Artemis und Hübner drei Pizza-Gelato-Kombinationen entwickelt: zweimal herzhaft und einmal süß. Zur Auswahl stehen: Kürbis und Spinat mit Gorgonzola-Gelato, eine Margherita mit Salsa Verde-Ricotta-Gelato und eine süße Variante mit Kakao-Teig, Ricotta und Birne-Rotwein-Eis. Für den passenden Wein wird ebenfalls gesorgt.