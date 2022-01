Nach dem Shop-Shop-Pop-up-Shop-Debüt in 2020 hat sich die Freitagsküche mit Tacotronics zusammengetan und im Oeder Weg ein Pop-up eröffnet. Im vorderen Bereich des Ladens gibt es frisch zubereitete Tacos, im hinteren Teil Kunst, Mode und Accessoires.

Kunst und gutes Essen: Dass diese Kombination einfach zusammenpasst, stellt die Freitagsküche im eigenen Restaurant auf der Mainzer Landstraße und bei zahlreichen Events seit über sechzehn Jahren unter Beweis. Ihr neuster Streich: Der Shop Shop Pop-up Shop im Oeder Weg Ecke Jahnstraße, für den die Freitagsküche mit Tacotronics zusammenarbeitet. Im hinteren Teil der Ladenfläche werden Kunst, Keramik, Kleidung und Taschen verkauft. Im vorderen Teil können Kundinnen und Kunden bei Tacos und Bier zusammenkommen.Den Shop Shop Pop-up Shop gab es bereits im vergangenen Jahr, damals in den Räumlichkeiten der Freitagsküche. Im Zuge des „Lockdown light“ vor Weihnachten wurde Künstlerinnen und Künstlern aus der Region so eine Bühne geboten, um ihre Werke und Produkte zu präsentieren, erklärt Thomas Friemel, Inhaber der Freitagsküche. Das grundlegende Konzept ist auch im neuen Shop Shop Pop-up Shop im Oederweg gleiche geblieben. Mit dabei sind Künstlerinnen und Künstler aus ganz unterschiedlichen Bereichen, wie unter anderem Tina Kohlmann. Eigentlich erstellt sie Skulpturen, beschäftigt sich nebenher aber auch mit Mode und designt T-Shirts, Sweatshirts und Jogginghosen. Von Frankziska Kronmüller, die primär Malerin ist, stammen hingegen kunstvolle Keramikarbeiten, während Valerie Sietzy mit den Lederartikeln ihrer Marke Early im Shop Shop Pop-up Shop vertreten ist.Ausstellungsfläche für Künstlerinnen und Künstler im hinteren Teil des Geschäfts. © FreitagskücheEigentlich sei das diesjährige Pop-up wieder in der Freitagsküche geplant gewesen, erzählt Friemel. Die Zusammenarbeit mit Tacotronics sei dann über „Freundschaftskanäle“ entstanden. Bindeglied hierbei war Steffen Eberhardt, der in der Jahnstraße nebenan sein eigenes Design Studio führt. „Steffen Eberhardt kennt die Freitagsküche und wusste, dass der Betreiber einen Ort für das Pop-up sucht“, erzählt Tacotronics-Betreiberin Valerie Will und ergänzt: „Da haben wir uns einfach zusammengeschlossen“.Auf die Frage, ob es Tacotronics auch über das Pop-up hinaus in Frankfurt geben soll, erklärt Will: „Wir sind auf jeden Fall bis Januar hier im Oeder Weg und mal schauen, wie es dann weitergeht“. Auf der Karte stehen drei verschiedene Tacos: Eine vegetarische Variante mit Bohnen, Pico de Gallo und Käse, eine vegane Variante mit Jackfrucht, Guacamole und Zwiebeln sowie eine Variante mit Rindfleisch, Limettencreme und Salsa Roja. Darüber hinaus gibt es bei Tacotronics Maischips mit Guacamole und Pico de Gallo sowie verschiedene Getränke, wie mexikanische Limos und Bier.Angeboten werden unter anderem drei Taco-Variationen © TacotroicsFür alle, die jetzt Hunger und Durst bekommen haben oder noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken sind, hat der Shop Shop Pop-up Shop bis Heiligabend täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Nach den Feiertagen geht das Joint-Venture-Pop-up noch bis Ende Januar in die Verlängerung. Die Öffnungszeiten dafür werden noch bekannt gegeben.Tacotronics im Oeder Weg Ecke Jahnstraße © Tacotroics