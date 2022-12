Rheingau an der Spitze

Gute Nahrichten aus dem Rheingau: Deutschlands „Sekt des Jahres“ kommt aus Eltville-Hattenheim. Biowinzer Mark Barth kann sich zum Jahresende gleich über mehrere Auszeichnungen für seine rieslingbasierten Schaumweine freuen.

Deutschland ist Weltmeister – zumindest, wenn es ums Schaumwein-Trinken geht. Laut dem Statistik-Portal STATISTA wurden in Deutschland zuletzt knapp 3,1 Liter Schaumwein pro Person und Jahr verbraucht. In Frankreich sind es hingegen gerade mal 1,8 Liter pro Person und Jahr. Allerdings lässt man sich die guten Tropfen in Frankreich traditionell mehr kosten als hierzulande – nämlich gut doppelt so viel, wie Das Handelsblatt schreibt. Das heißt natürlich nicht, dass in Deutschland kein guter Schaumwein produziert würde. Im Gegenteil und Sektproduzenten wie Biowinzer Mark Barth aus dem Rheingau sind der beste Beweis.



Pünktlich zur Hochzeit des Schaumwein-Trinkens gegen Ende des Jahres wurde Barth, der sich seit Jahren für Sekt nach traditioneller Flaschengärung stark macht, in drei Wettbewerben für seine Rieslingsekte ausgezeichnet: Beim „Focus Weintest“ erzielte er mit „Hattenheim Schützenhaus Riesling Brut Nature 2016“ den ersten Platz in der Kategorie „Rieslingsekt“. Zudem belegte Barth bei Falstaff mit „Hattenheim Hassel Riesling Sekt Brut Nature VDP.Grosse Lage 2015“ (94 Punkte) und „Hattenheim Schützenhaus Riesling Brut Nature 2016“ (94 Punkte) gleich zwei von vier ersten Plätzen in der Kategorie „Beste Rieslingsekte aus Deutschland.“



Bemerkenswert ist vor allem die dritte Auszeichnung im Rahmen des VINUM „Deutscher Sekt Award“: Mit 96 Punkten wurde Barths „Hattenheim Hassel Riesling Sekt Brut Nature VDP.Grosse Lage 2015“ zum „Sekt des Jahres“ gekürt. Das Besondere dabei ist, dass es sich hierbei um einen Rieslingsekt und nicht, wie üblich um Sekt aus Burgunderrebsorten handelt. Und so schreibt auch die VINUM-Jury: Mit dem Sekt von Barth „konnte sich ein Riesling an die Spitze des gesamten Wettbewerbs setzen. Grundsätzlich gelten ja die burgunderbasierten Sekte als die Krone der Schaumweinerzeugung. Aber mit 96 Punkten war der Sekt von Mark Barth einfach nicht zu schlagen."



Entsprechend groß ist Barths Freude über die Auszeichnung: „Als Rheingauer Winzer setze ich bei meinen Sekten primär auf unsere regionale Leitrebsorte Riesling und weniger auf die klassischen Burgunderrebsorten der Champagne. Keine andere Rebsorte auf der Welt bildet ihre Herkunft so deutlich ab, wie Riesling. Deswegen glauben wir fest an das Konzept des Riesling-Lagensekts. Und der Erfolg der letzten Jahre gibt uns Recht.“