Echte Musterschüler: Carsten Distelkamp und Bastian Meier aus dem Schlosshotel Kronberg sind die besten Hotelfachleute des aktuellen Ausbildungsjahrgangs im Hochtaunuskreis. Beide werden auch zukünftig für das Luxusressort tätig sein.

Nachwuchs braucht die Gastronomie- und Hotelbranche dringend. Umso erfreulicher sind da die Nachrichten aus dem Hochtaunuskreis: Carsten Distelkamp und Bastian Meier aus dem Schlosshotel Kronberg sind die besten Hotelfachleute des aktuellen Abschlussjahrgangs. „Dieser wunderbare Erfolg erfüllt uns alle mit großem Stolz und wir gratulieren Bastian Meier und Carsten Distelkamp herzlich zur Ehrung als Jahrgangsbeste. Natürlich wünschen wir uns, dass wir diese beiden jungen und engagierten Talente noch lange auf ihrem beruflichen Weg begleiten dürfen“, betont Jennifer Rohsmann, Quality, Training & Talent Development Manager beim Schlosshotel Kronberg.Wie bereits bekannt gegeben wurde, werden Distelkamp und Meier auch weiterhin für das Schlosshotel Kronberg tätig sein. Distelkamp im operativen Restaurant- und Veranstaltungsbereich und Meier im Bereich Commercial Service, wo er sich um Reservierungen kümmern wird. Damit sind die beiden nicht alleine, erklärt Dominik Ritz, General Manager des Schlosshotel Kronberg: „Es ist für uns eine besondere Freude, dass die Hälfte aller Auszubildenden dieses Jahrgangs ihren Start in das Berufsleben bei uns im Haus fortsetzen wird.“Die coronabedingten Schließungen stellten das gesamte Ausbildungsprogramm vor neue Herausforderungen. Durch die enge Zusammenarbeit von Rohsmann, den einzelnen Abteilungsleitern und der Geschäftsleitung bekamen die Auszubildenden die Möglichkeit, auch in andere Geschäftsbereiche der Unternehmensgruppe Prinz von Hessen, zu der das Schlosshotel Kronberg gehört, kennenzulernen. Das sei gut angekommen und soll auch in Zukunft Teil der Ausbildung sein, verrät Rohsmann.Für das neue Ausbildungsjahr 2022/23 gibt es beim Schlosshotel Kronberg noch offene Stellen. Informationen unter www.schlosshotel-kronberg.com/stellenanzeigen/