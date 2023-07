Küchenchef-Zuwachs im Carmelo Greco

Viele Jahr war Carmelo Greco der alleinige Küchenchef in seinem gleichnamigen Sternerestaurant in Sachsenhausen. Nun teilt er sich den Posten mit seinem ehemaligen Sous Chef Benedetto Russo.

Wenn es um italienische Küche auf höchstem Niveau geht, ist man in Frankfurt im Restaurant Carmelo Greco bestens aufgehoben. Hier kocht der Namensgeber selbst und das seit über zehn Jahren durchweg ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern. Zuvor hielt er diesen 14 Jahre lang in der Osteria Enoteca in Rödelheim. Nach Jahren, in denen Greco der alleinige Küchenchef war, teilt er sich nun diesen Posten mit seinem jungen Sous Chef Benedetto Russo.



„Benedetto hat mir in den vergangenen Jahren maßgeblich den Rücken freigehalten und auch unseren Küchenstil weiterentwickelt. Seine unermüdliche Kreativität und seinen Ehrgeiz möchte ich belohnen und ihn gleichwertig an meiner Seite wissen“, begründet Greco seine Entscheidung. Während Greco seit vielen Jahren norditalienische Klassiker in den Fokus rückt und diese neuinterpretiert, bringt der gebürtige Siziliane Russo auch verstärkt süditalienische Einflüsse in das Menü ein. So werde die kulinarische Vielfalt Italiens noch besser repräsentiert.



Nach einer Koch-Ausbildung im sardischen Restaurant L’Opera in Hofheim am Taunus arbeitete Russo in verschiedenen Sternerestaurants in Italien, bevor er 2017 ins Carmelo Greco kam. „Er hat bei uns ein Praktikum gemacht, weil ich keine offene Stelle hatte, er aber unbedingt bei uns arbeiten wollte. Danach kam er ein ganzes Jahr lang einmal im Monat zum Essen, bis ich ihn endlich eingestellt habe. Das hat mich sehr beeindruckt“, erinnert sich Greco. Neben Russo, der seit 2019 Grecos Sous Chef war, unterstützt seine Frau das Office und sein Bruder leitet den Service. Russo selbst liegt vor allem die Förderung des Nachwuchses am Herzen. „Ich möchte das weitergeben, was ich selbst an Förderung in der Küche bekommen habe“, sagt er.



Carmelo Greco, Sachsenhausen, Ziegelhüttenweg 1-3, 069/60608967, Mo-Fr 12–14 und 18:30–22, Sa 18:30–22 Uhr, So Ruhetag