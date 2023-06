Grüne Soße Festspiele

Drei Wochen voller Kulinarik, Kultur und Kräuter: Die Grüne Soße Festspiele sind vom 23. Juni bis 15. Juli wieder zurück auf dem Roßmarkt.

Was gehört zu Frankfurt wie Goethe, der Main und auch die Skyline? Ganz klar: Grüne Soße. Besonders deutlich wird das Jahr für Jahr mitten in der Frankfurter Innenstadt, wenn sich beim Grüne Soße Festival alles um das FrankfurterLebenselixier dreht. Pandemiebedingt musste das Festival-Konzept in den vergangenen drei Jahren angepasst werden – und zwar zum Guten. Wie im Vorjahr wird der Roßmarkt nun wieder für drei Wochen zum Schauplatz der Grüne Soße Festspiele.



Vom 23. Juni bis 15. Juli bietet das Festival ein allabendliches Bühnenprogramm mit Livemusik, Comedy, Poetry Slams, Zauberei und vielem mehr. Auch kulinarisch wird einiges geboten. Und das nicht nur in Gestalt des Festival-Food-Marktes mit regionalen und internationalen Köstlichkeiten, allesamt mit Grüne-Soße-Kräutern. In guter Tradition wird es zudem an insgesamt fünf Tagen zwischen dem 24. bis 30. Juni wieder einen Grüne-Soße-Wettbewerb geben, bei dem insgesamt sieben verschiedene Grüne Soßen verköstigt werden. Und weil bei Grüner Soße alle guten Dinge nun mal sieben sind, widmet sich jeweils ein weiterer Tag dem Handkäs und der Fleischwurst.



Tickets für das Grüne-Soße-Tasting inklusive Stimmrecht sind für 24 Euro inklusive einem Freigetränk erhältlich. Das Festival selbst sowie das Bühnenprogramm sind kostenlos.



Grüne Soße Festival, Festival, Roßmarkt, Altstadt, Roßmarkt, 23.–28.6., 12 Uhr, Eintritt: frei