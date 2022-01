Rein pflanzlich

Pflanzliche Ernährung liegt voll im Trend. Wir haben Frankfurts beste Adressen für veganen Genuss zusammengetragen, vom Fine-Dining-Restaurant über lokal produzierten veganen Cheeze und eine vegane Metzgerei bis zur rein pflanzlichen Currywurst to go.

Ob Tierwohl, Umwelt oder die eigene Gesundheit, Gründe für eine vegane Ernährung gibt es viele. Und da pflanzliche Ernährung angesagter ist denn je, wächst auch das vegane Angebot in der Gastronomie und im Einzelhandel. Da kann man schnell den Überblick verlieren. Deshalb haben wir die besten Adressen, Restaurants, Imbisse, Ladengeschäfte, Cafés und auch lokale Produzentinnen und Produzenten mit einem rein oder mindestens überwiegend veganen Sortiment zusammengetragen.Große vegane Auswahl / Bowls, Pitas, SandwichesStiftstraße 6, Innenstadt, 069/46994005, Mo-So 12-21 Uhr100% vegan / israelische KücheZum-Jungen-Str. 10, Dornbusch, 069/56005506, Mo-Sa 12-23, So 12-22 UhrVeganes Zwei-Sterne-Menü von Andreas KrolikPalmengartenstr. 11, Westend-Süd, Tel. 069/90029100, Mi-Sa ab 18 Uhr, So-Di Ruhetage100% vegan / Causal Fine DiningLindleystraße 17, Ostend, 0170/8180457, Di-Sa 18-22 Uhr, Mo/So Ruhetage100% vegan / indische, israelische, mexikanische KücheRohrbachstraße 26, Nordend-Ost, 069/36601835, Di-Fr 17-22, Sa 16-22, So 12-22 Uhr, Mo Ruhetag100% vegan / vietnamesische KücheFriedberger Anlage 14, Nordend-Ost, 069/449844, Mo-So 11:30-14 und 17-22 UhrPizzeria SchlaflosGroße vegane Auswahl / Pizza, SalateHöhenstraße 32, Nordend-Ost, 069/20735258, Mo-Do 17-24, Fr/Sa 17-2, So 16-24 UhrPizzeria Schlaflos 2Große vegane Auswahl / Pizza, SalateBerger Straße 123, Bornheim, eröffnet am 1. Januar 2022Große vegane Auswahl / äthiopisch-eritreische KücheAlte Gasse 69, Innenstadt, 069/21998786, Mi/Do 17-22, Fr/Sa 17-23 Uhr, So-Di Ruhetage100% vegan / Burger, Sandwiches, veganes Frühstück (samstags 12-16 Uhr)Burgfriedenstraße 2, Rödelheim, 069/83048956, Mi-So 12:30-20:30 Uhr, Mo/Di Ruhetage100% vegan / Fine DiningFriedrich-Ebert-Anlage 3, Innenstadt, 069/21996226, Di-Sa 18:30-22 Uhr, So/Mo Ruhetage100% vegan / Fast Food, Burger, WrapsSkyline Plaza, Europa-Allee 6, Gallus, 069/36608609, Mo-Mi 11-20, Do-Sa 10:30-20:30 Uhr, So Ruhetag100% vegan / Burger, Pasta, BowlsEschersheimer Landstr. 275, Westend-Nord, 0174/4460666, Di-Fr 11:30-15/17-21:30, Sa/So 10-14/17-21:30 Uhr, Mo Ruhetag100% vegan / Bowls, Burger, SuperfoodsNeue Mainzer Straße 20, Innenstadt, 069/26918760, Mo-Fr 16-22, Sa 12-22 Uhr, So RuhetagGroße vegane Auswahl / Salate, Sandwiches, Wraps, Burger, BowlsKleiner Hirschgraben 10, Innenstadt, 069/90758619, Mo-Sa 10-22 Uhr, So 10-17 UhrGroße vegane Auswahl / vietnamesische KücheLeipziger Straße 38, Bockenheim, 069/5092922, Di-So 12-22 Uhr, Mo RuhetagGroße vegane Auswahl / vietnamesische KücheBerger Straße 213, Bornheim, Tel. 069/96866822, Di-So 12-22 Uhr, Mo Ruhetag100% vegan / Wraps, Bowls, Burger, Pasta, KuchenZeil 92, Innenstadt, 069/21655665, Mo-Do 11-23, Fr/Sa 11-24 Uhr, So Ruhetag100% vegan / regionale KücheLindenplatz 1, 65366 Geisenheim, Tel. 06722/7108312, Mi-So 12-15 und 17-22 Uhr, Mo/Di RuhetageÇiğköftem100% vegan / Fast Food, türkische KücheMünchner Str. 20, Innenstadt, 069/36602372, Mo-Do 11:30-22, Fr/Sa 11:30-23, So 13-22 UhrLeipziger Str. 44, Bockenheim, 069/98957954, Mo-Sa 11-22, So 14-10 UhrBerger Str. 91, Nordend-Ost, 069/50692873, Mo-Sa 12-23, So 12-22 Uhr100% vegan und koscher / Fast food, Hummus, Falafel, Pita, BurgerGrüneburgweg 41-43, Westend-Nord, 069/76021769, Mo-So 11:30-21 UhrKomageneGroße vegane Auswahl / türkische Küche, Fast FoodGrempstraße 33, Bockenheim, 069/26948933, Mo-Sa 11-22, So 12-22 Uhr100% vegan / Fast Food, Wraps, BurgerZeil 92, Innenstadt, 069/21655665, Mo-Sa 12-20 Uhr, So Ruhetag100% vegan / Kuchen, Bowls, SuperfoodsOeder Weg 63, Nordend-West, 01516/4109417, Mo-So 10-15 UhrGroße vegane Auswahl / EisdieleBornheimer Landstr. 18, Nordend-Ost, im Sommer Di-Do 13-20, Fr/Sa 13-21, So 13-20 Uhr, Mo Ruhetag100% vegan / Bowls, Salate, Suppen, Kaffee, KuchenBleichstraße 45, Innenstadt, 069/95908800, Mo-So 10-16 UhrGroße vegane Auswahl / Unverpacktladen, Lebensmittel, Obst und Gemüse, regionale ProdukteHöhenstraße 40, Nordend-Ost, 069/40564006, Mo-Sa 10-19 Uhr, So RuhetagGroße vegane Auswahl / Unverpacktladen mit Zero-Waste-Café, Lebensmittel, Kosmetik, HaushaltsprodukteAdalbertstraße 11, Bockenheim, 0171/4906011, Mo-Sa 10-19 Uhr, So RuhetagKeks Fabrik100% vegan / Kekse und Kaffee to go und vor OrtFriedberger Landstr. 96, Nordend-Ost, Mi/Do 11-18, Fr/Sa 11-19, So 11-17 Uhr, Mo/Di RuhetagePlants & Cakes100% vegan / Kaffee, Kuchen und Torten to-go und vor OrtOeder Weg 51, Nordend-West, 0177/6845327, Di-So 10-16 Uhr, Mo RuhetagGroße vegane Auswahl / Unverpacktladen, Lebensmittel, Haushaltsprodukte, Obst und Gemüse, regionale ProdukteDarmstädter Landstr. 44, Sachsenhausen, 0176/37195297, Mo-Fr 10-19, Sa 10-17 Uhr, So RuhetagGroße vegane Auswahl / Kuchen und Tartes, Suppen von Sternekoch Andreas Krolik aus dem LafleurSiesmayerstraße 59, Westend-Süd, 069/90029200, Mo-So 9-18 UhrGroße vegane Auswahl / Kuchen, GebäckFriedberger Anlage 14, Nordend-Ost, 069/439876, Mo-Fr 5-17:30, Sa 6-13, So 6-12 UhrGroße vegane Auswahl / Kuchen, Torten, HefegebäckEckenheimer Landstr. 269, Nordend-West, 069/56794065, Mo-Fr 6:30-19, Sa/So 7-17 UhrGolden CaféGroße vegane Auswahl / Kuchen und TortenLeipziger Straße 104, Bockenheim, 0172/2161147, Mo-Sa 8:30-22:30, So 9-22 Uhr100% vegan / vegane DelikatessenMorgensternstr. 32, Sachsenhausen, 069/623194 und 0177/7383711,Große vegane Auswahl / Wurst, Aufschnitte, Grillartikel, Braten, vor Ort und im Onlineshop Berger Straße 222, Bornheim, 069/455481, Mo-Fr 7:30-19, Sa 7:30-16 Uhr, So Ruhetag100% vegan / Kochkurse und CateringMorgensternstr. 32, Sachsenhausen, 069/623194 und 0177/7383711,100% vegan / Catering für Frankfurt und Rhein-Main, KochkurseGwinner Str. 36, Seckbach, 069/348791978, Büro Mo-Fr 10-17 Uhr, Sa/So Ruhetage