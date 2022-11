Pop-up in der Fahrgasse

Vom Nordend an den Main: Im Pallina Gelato hat die Keks Fabrik ein Winter-Pop-up mit rein veganem Cookies-Sortiment eröffnet. Noch bis März wird es hier neben den klassischen Sorten auch winterliche Kreationen geben. Die Keks Fabrik im Nordend bleibt weiterhin geöffnet.

Eigentlich reihen sich in der Theke des Pallina Gelato in der Fahrgasse ausgefallene Eissorten an Gelato-Klassiker. Doch seit Ende November liegen hier die veganen Cookies der Keks Fabrik aus dem Nordend. „Wir nutzen die kalten Tage für warme Cookies“, sagt Keks-Fabrik-Inhaberin Sara Chuaimet. Im Pallina Gelato hat sie Ende November eine Pop-up-Dependance ihres kleinen Ladens an der Friedberger Landstraße eröffnet. Maximilian Schenk, Inhaber von Pallina Gelato, und Chuaimet sind gut befreundet und da Eis eher Saisongeschäft ist, kam schließlich eins zum anderen und die Idee zum Winter-Pop-up war geboren.Das Sortiment gleicht dem im Nordend, angereichert mit einigen neuen winterlichen Sorten. „Wenn wir hier vier der Winter-Sorten haben, gibt es im Nordend vielleicht eine oder zwei“, erklärt Chuaimet. Wie gewohnt hat die passionierte Keksbäckerin auch ihren neuen Kreationen wohlklingende Namen verliehen. Hinter „Zufriedenheit“ verbirgt sich zum Beispiel ein Cookie mit Mohn und Dattel, „Wärme“ schmeckt nach Apfel und Zimt, „Zuversicht“ vereint Schokolade und Orange und „Anmut“ Marzipan und Orangenblüte. Neben den Cookies gibt es in beiden Läden der Keks Fabrik auch veganen Käsekuchen, Muffins, Banana Bread und Kaffee.Das Pop-up der Keks Fabrik wird es noch bis mindestens Ende Februar in der Fahrgasse geben. Danach beginnt Pallina Gelato wieder mit dem Eisverkauf. Die Zeit mit zwei Keksläden will Chuaimet als Test nutzen, um vielleicht in Zukunft einen zweiten festen Standort zu eröffnen. Einziges Kriterium: „Es muss so funktionieren wie die Keksfabrik im Nordend. Ein Wohnzimmer für den jeweiligen Stadtteil“, sagt Chuaimet und schmunzelt.Von November bis März gibt es bei Pallina Gelato statt Eis Kekse. © liv