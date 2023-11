Pop-up im JW Mariott Hotel Frankfurt

Hamburg, Berlin, Basel und jetzt auch für bestimmte Zeit in Frankfurt. Die Restaurantmarke HERITAGE hat im JW Mariott Hotel ein Pop-up-Restaurant eröffnet.

Info

HERITAGE Frankfurt Pop-up, JW Mariott Hotel Frankfurt, Innenstadt, Thurn-und-Taxis-Platz 2, Tel. 297237573, Di–Sa 18.30–22.30 Uhr, Mo/So Ruhetage

Innerhalb des JW Mariott Hotel Frankfurt hat das Restaurant Pop-up HERITAGE in den ehemaligen Räumen des hoteleigenen Restaurant „Max on One“ eröffnet. Betrieben wird das Pop-up von der Munich Hotel Partners Gruppe mit HERITAGE Dependancen in Hamburg, Berlin und Basel. In Frankfurt wird das Pop-up unter der Leitung von Javier Villacampa – ehemals Restaurant Lafleur, Roomers und Erno's Bistro – bis Juni 2024 gastieren.(v.l) Dean K’Toth, Sous-Chef, Javier Villacampa, Restaurantleiter, und Bartol Stegić, Küchenchef © HERITAGE RestaurantsWie der Name vermuten lässt, steht im HERITAGE der ein oder andere Klassiker auf der Speisekarte, aber nicht ohne dass Küchenchef Bartol Stegić, vormals Executive Chef der Villa Kennedy, Gerichten wie Tatar vom Rinderfilet mit Details wie Onsen-Ei statt dem gewöhnlichem Eigelb einen modernen Twist verleiht. Zudem gibt es einige vegetarische und vegan Alternativen wie die vegane Tatarvariante auf der Basis von Rote Bete, Jack Frucht, Kapern und fermentierter Senfsaat.Konzeptuell steht Sharing auf dem Programm. Das „HERITAGE Family Style Floating Menu“ bietet etwa neun Sharing-dishes für zwei Personen. Von der Thunfisch-Vorspeise, zur Hummer-Bisque bis hin zu einem Champagner-Sorbet mit Veilchenkrokant. Dazu eine ausgewählte Getränkekarte mit Weinen und Gins aus der HERITAGE-Edition. Weitere Informationen auf heritage-restaurants.com . Reservierungen per Mail an info@heritage-frankfurt.com