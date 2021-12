Pop-up-Kitchen im Bahnhofsviertel

Vom 2. bis 4. Dezember macht Landwehrstübchen-Inhaber und Pop-up-König Peyman Far alias Chef PeyPey den Gastgeber im Maxie Eisen. Auf dem Programm steht ein Fünf-Gänge-Menü, zubereitet von Roland Balde (Landwehrstübchen) und Nunzio Autiero (ehemals Carmelo Greco).

„Heute hier, morgen dort“ – Landwehrstübchen-Inhaber Peyman Far alias Chef PeyPey ist bekannt für seine diversen Pop-up-Events. Vom Blumenladen über eine leer stehende Villa bis zum Teppichladen und schnieken Galerien war schon alles dabei. Für seinen neusten Streich kommt Chef PeyPey ins Frankfurter Bahnhofsviertel, wo er ab Donnerstag, 2. Dezember, für drei Tage zum Gastgeber im Maxie Eisen wird. Mit dabei sind Roland Balde, Küchenchef aus dem Landwehrstübchen, sowie Nunzio Autiero, den manche noch als Souschef aus dem Carmelo Greco kennen dürften.Vom 2. bis 4. Dezember bespielen Autiero und Balde die Maxie-Eisen-Küche. Serviert wird ein Fünf-Gänge-Menü mit regionalem Fokus. „Wir möchten den Gästen mit dem Menü zeigen, was man mit einfachen Zutaten zaubern kann“, erklärt Far. Rund zwei Wochen hätten Autiero und Balde am kulinarischen Konzept und den Gerichten gefeilt.Das Menü gibt es für 69 Euro pro Person (Weinbegleitung 39 Euro). Für das Event gilt 2G+. Reservierungen unter info@landwehrstuebchen.de.Mehr von Chef PeyPey und seinem Team gibt’s im Maxie Eisen zudem jeden Samstag- und Sonntagmorgen. Ab 10 Uhr werden dann Frühstücksklassiker wie Scrambled Eggs, French Toast und Stullen serviert.