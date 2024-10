Pop-Up im Nordend

Forked Up: ein kroatischer Sternekoch in Frankfurt

Deni Srdoč, Sternekoch aus Kroatien, verwandelt das Stasny’s Heritage im Clubhaus des Sport Club 1880 in das Fine Dining Pop-up Forked Up. Er und sein Team tasten sich an die Frankfurter Gastro-Szene heran, denn das erste Restaurant in Deutschland steht schon in den Startlöchern.