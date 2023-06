Neu im Rheingau

Doppelt gut. Das Rheingauer Backhaus Laquai und die Landbrauerei Rheingauer Gutsbräu aus Lorch am Rhein machen gemeinsame Sache: Aus altem Brot wird Bier gebaut und mit Bier Brot gebacken.

Der Rheingau ist für Weinanbau, die Rüdesheimer Drosselgasse und die zahlreichen Burgen und Schlösser bekannt. Im beschaulichen Lorch am Rhein sowie im nahgelegenen Ransel freut man sich über zwei neue regionale Produkt: Bier aus Brot und Brot aus Bier. Dahinter steckt eine Kooperation des in sechster Generation geführten Backhaus Laquai in Lorch und der 2018 gegründete Landbrauerei Rheingauer Gutsbräu in Ransel.Das Bier aus Brot, das sogenannte „Laquai´s Brotbier“, wird neben den üblichen Zutaten – Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe – unter der Zugabe von getrocknetem Brot gebraut. Herauskommt dabei ein mildes, naturtrübes und obergäriges Bier. Das Gegenstück, „Laquai´s Braukruste“, ist ein Dinkelmischbrot, hergestellt aus Dinkelvollkorn- und Dinkelmehl, Roggenvollkornmehl, Sauerteig, Salz, Hefe und geröstetem Malz. Das Besondere: Anstelle von Wasser wird das Brotbier verwendet, was den malzig-kräftig schmeckenden Teig ausmacht.Brot- und Bier-Fans sollten sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, beides zu probieren. „Laquai´s Braukruste“ ist als 500g Laibs in allen zehn Filialen des Backhauses Laquai im Rheingau für 3,50 Euro erhältlich. Ebenso im Backhaus zu kaufen und selbstverständlich auch in der Landbrauerei in Ransel, ist „Laquai´s Brotbier“, das als einzelne 0,3-Liter Flasche (2,58 Euro inklusive Pfand) oder gleich als Sechserpack für den Sonderpreis von 13,28 Euro inklusive Pfand erhältlich ist.Mehr Infos unter: