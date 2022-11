Naturweinmesse

Le petit Restaurant Festival Frankfurt 2022

Acht Abende, acht Locations und acht Menüs

Text: srs / Foto: Mit dabei: Nick Kircher im Funky Mr. Salvador © Funky Mr. Salvador

Frankfurt geht in die sechste Runde. Vom 21. bis 29. Oktober stehen an acht Abenden in acht Locations acht verschiedene Menüs auf dem Programm. Das Line-up regionaler wie internationaler Kochgrößen kann sich wie gewohnt sehen lassen.