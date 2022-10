Mixology Bar Awards 2023

Sven Riebel ist Gastgeber des Jahres

In Berlin wurden am Sonntag, 9. Oktober, die Mixology Bar Awards vergeben. Ausgezeichnet wurden Bars, Personen und Produkte aus der Barbranche. Während viele Preise nach Berlin gingen, wurde Sven Riebel von der Frankfurter Bar The Tiny Cup zum „Gastgeber des Jahres“ gekürt.

Nachdem die Mixology Bar Awards in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt nur online und in reduziertem Umfang vergeben wurden, fand die diesjährige Preisverleihung am vergangenen Sonntag, 9. Oktober, wieder in gewohnter Form als Präsenzveranstaltung in Berlin statt.



„Wir freuen uns ungemein, dass wir nach quasi drei Jahren der physischen Abwesenheit dieses Jahr endlich wieder Preisträger in den bekannten Kategorien und im festlichen Rahmen auszeichnen konnten“, sagt Mixology-Chefredakteur Nils Wrage. Bereits zum 16. Mal zeichnete das in Berlin ansässige Mixology – Magazin für Barkultur mit den „Oscars der Barszene“ herausragende Lokale, Persönlichkeiten und Produkte aus der deutschsprachigen Barbranche aus.



Abräumer des Abends war die Berliner Barszene. Preise in sechs Kategorien gingen in die Hauptstadt. Unter anderem wurde das Velvet in Neukölln als „Bar des Jahres“ und deren ehemaliger Barchef, Ruben Neideck, als „Bartender des Jahres“ ausgezeichnet. Weitere Preise gingen nach Wien, Zürich, München und Frankfurt. Aus der Mainmetropole wurde Sven Riebel, Inhaber von The Tiny Cup im Erdgeschoss des Sternerestaurants Seven Swans, zum „Gastgeber des Jahres“ gekürt.