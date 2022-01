MainBecher Gewinnaktion

Mit dem MainBecher sagt die FES Einwegbechern den Kampf an. Bis 31. Dezember 2021 gibt es neben Umweltschutz einen weiteren Grund, die Initiative zu unterstützen: Wer ein Café zur Teilnahme am MainBecher-System bewegen kann, hat die Chance auf attraktive Preise.

Durch die Pandemie hat das Liefer- und Take-Away-Geschäft einen regelrechten Boom erfahren – und damit auch der Verbrauch von Verpackungsmaterialien. Zwar bestehen Take-Away-Boxen und Coffee-to-go-Becher mittlerweile häufig aus Pappe oder anderen recycelbaren Materialien, doch recycelbar oder nicht, Einwegverpackungen bedeuten in erster Linie eines: Müll. Laut der Deutschen Umwelthilfe (DUH) wandern in Deutschland pro Jahr allein 2,8 Milliarden Einwegbecher in die Tonne. Umweltfreundlich ist das nicht.Initiativen wie der 2019 in Umlauf gebrachte „MainBecher“ der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) schaffen Abhilfe. Dahinter steckt ein Pfandbechersystem, das bereits in 183 Cafés und Verkaufsstellen angeboten wird. Um das System unbegrenzt nutzen zu können, erwirbt man einmalig für drei Euro eine Pfandmarke in einem der teilnehmenden Betriebe und tauscht diese gegen einen MainBecher ein. Nach Gebrauch kann der Becher wieder beim nächsten Café abgegeben werden und man erhält eine neue Pfandmarke. Nicht nur das System ist umweltneutral, sondern auch der Becher selbst, denn der besteht aus nachwachsenden Rohstoffen und ist biologisch abbaubar.Mit der Gewinnaktion „Mein Lieblingscafé für den #MainBecher“ gibt die FES bis 31. Dezember 2021 allen Frankfurterinnen und Frankfurtern einen Anreiz, den Kampf gegen Einwegbecher tatkräftig zu unterstützen. Die Regeln sind einfach: Wer es schafft, ein Café vom MainBecher-System zu überzeugen, kann etwas gewinnen. Verlost werden zwanzig Zero Waste Pakete und je zwei VIP-Tickets für die Löwen Frankfurt und die Fraport Skyliners.© FES