Le petit Restaurant Festival Frankfurt 2022

Das Restaurant Festival Frankfurt geht in die sechste Runde. Vom 21. bis 29. Oktober stehen an acht Abenden in acht Locations acht verschiedene Menüs auf dem Programm. Das Line-up regionaler wie internationaler Kochgrößen kann sich wie gewohnt sehen lassen.

Seit dem ersten Restaurant Festival Frankfurt vor sechs Jahren hat sich viel getan: neue Gastro-Trends, neue Lokale und nicht zuletzt zweieinhalb Jahre Pandemie. Umso mehr freut sich Daniel Tobias Etzel, Festival-Initiator und Geschäftsführer der Frankfurter Kommunikations- und Eventagentur WAOH, die für das Gourmet-Event verantwortlich zeichnet, dass das diesjährige Festival wieder in vollem Umfang stattfinden kann. „Die Pandemie hat vieles verändert, nicht aber die Sehnsucht und Lust der Menschen zu genießen und zu feiern und sich miteinander auszutauschen“, so Etzel.Bei der sechsten Ausgabe des Festivals haben Freundinnen und Freunde des guten Geschmacks wieder reichlich Gelegenheit zum Genießen und Feiern. An acht Abenden vom 21. bis zum 29. Oktober stehen in acht Locations acht verschiedene Menüs auf dem Programm. Vom veganen Zwölf-Gänge-Sharing-Menü im Leuchtendroter über einen Abend im Bornheimer Ratskeller, der ganz und gar regionalem Wild gewidmet ist, bis hin zu einem kulinarischen Gastspiel mit David Heimer im Weingarten, der schon mit Magnus Nilssons im legendärem Fäviken in der schwedischen Wildnis am Herd stand, wird einiges geboten. Mit dabei sind außerdem Nils Henkel im Bootshaus Bingen, Simon Horn und Samuel Urbansky im Margarete, Oliver Selzer im Yaldy und Micha Mayer im Blumen.Ein Highlight erwartet die Gäste im Funky Mr. Salvador im Frankfurter Nordend. Unter dem Motto „Escoffiers feuchte Träume“ servieren Küchenchef Nick Kircher und das Funky Mr. Salvador-Team eine zeitgenössische Interpretation des letzten, von Meisterkoch Auguste Escoffier konzipierten Zehn-Gänge-First-Class-Dinners auf der R.M.S Titanic vom 14. April 1912 – jenem schicksalhaften Tag, an dem die vermeintlich unsinkbare Titanic als Sinnbild des technischen Fortschritts ihrer Zeit auf ihrer Jungfernfahrt auf den Grund des Atlantik sank. „Mit unserer Version von Escoffiers zehn Gänge-Menü trotzen wir jeglicher Untergangsstimmung. Es ist an der Zeit, einmal alle Alltagssorgen abzustreifen und in vollen Zügen zu genießen. Natürlich mit Augenzwinkern und ein bisschen Übermut“, erklärt Kircher.Seit der Eröffnung des Funky Mr Salvador wenige Wochen vor dem ersten Lockdown, so Kircher, „sind wir wie viele andere Kolleginnen und Kollegen am Schwimmen und ständig in Gefahr, unterzugehen. An diesem Abend kochen wir einfach so, als wäre es der letzte.“ Allerdings gehe es nicht darum, dem Hedonismus vergangener Tage zu frönen. „Ein Menü wie es damals ablief, das ist heute gar nicht mehr denkbar und ist auch nicht unser Stil. Wir verzichten auf luxuriöse Zutaten und ersetzen sie durch andere, interessante Produkte.“ So wird etwa der Trüffel im fünften Gang mit Filet vom Weiderind und Artischocke durch schwarze Walnuss ersetzt, die ein halbes Jahr im Keller gereift ist. „Eine Walnuss ist zwar ein eher einfaches Produkt, das aber durch die aufwendige Art seiner Zubereitung zu etwas Besonderem wird“, verspricht Kircher. Im neunten Gang ersetzt er die französische Stopfleber, Foie gras, durch ein vegetarisches Produkt, „quasi eine ‚Fair gras‘, die wir aus gebranntem Rahm, also stark reduzierter Sahne herstellen, die anschließend geräuchert, mit Madeira und weißem Portwein abgeschmeckt und dann schnittfest gekühlt mit Staudensellerie und Apfel serviert wird.“ Die Weinbegleitung zum Titanic-Menü kommt von Nicolas Buchberger von „Copains du Vin“.Alle Termine im Überblick:21.10. HALB SO WILD / Bornheimer Ratskeller22.10. CHEFS TABLE BEI NILS HENKEL / Bootshaus Bingen23.10. FISCHE VON FREUNDEN / Margarete25.10. NORDSCHWEDENS WÄLDER UND SEEN / David Heimer im Weingarten26.10. SUPERNATURAL / Leuchtendroter27.10. HERBSTEXPLOSION / Yaldy28.10. WHAT TONY MIGHT HAVE LOVED NO.3 / Blumen29.10. ESCOFFIERS FEUCHTE TRÄUME / Funky Mr. SalvadorInformationen zu allen Menüs gibt es auf www.restaurantfestivalfrankfurt.de