Kurhaus Wiesbaden

Sommernachtstraum beim 23. Ball des Weines

Zum 23. Mal lädt der Verband Deutscher Prädikatsweingüter e.V. (VDP) zum Ball des Weines ins Kurhaus Wiesbaden ein. Ein breit gefächertes musikalisches Programm begleitet die edlen Tropfen der VDP-Prädikatsweingüter.

Julius Opatz / 22. Mai 2025, 11.30 Uhr

Alle Jahre wieder trifft man sich in schicker Abendgarderobe im festlich geschmückten Kurhaus Wiesbaden im Rahmen des Ball des Weines. Dieser feiert in diesem Jahr zum 23. Mal die Weine des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter (VDP). Am 24. Mai kommen geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und der deutschen Gastronomie-Szene, als auch interessierte Privatpersonen in den Genuss der feinen Tropfen der Winzerinnen und Winzer mit VDP-Klassifikation. All das in feierlicher Gala-Atmosphäre.



Ob beim gesetzten Essen im Friedrich-Thiersch-Saal des Kurhauses oder beim Flanieren durch das Foyer und die angrenzenden kleineren Säle, jeder Ort bietet Kulinarisches vom Feinsten. Auf einer langen Liste VDP-prämierter Weine, finden alle Gäste den passenden Tropfen und das breit gefächerte Bühnenprogramm sorgt für die gute Stimmung. Zum wiederholten Mal spielt die Bundeswehr Big Band, der Singer, Songwriter und Saxophonist Curtis Stigers tritt auf und getanzt wird spätestens bei der FFH-Disco von Daniel Fischer.



Unter der Schirmherrschaft des Hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU), findet der diesjährige Ball des Weines unter dem Motto Sommernachtstraum statt. So soll auch der Abend im Kurhaus Wiesbaden ein Lustspiel nach Shakespeares Vorbild werden. Wie könnte er das mit feinen Weinen, kleinen Köstlichkeiten und einem begleitenden Bühnenprogramm auch nicht werden.



Info

Ball des Weines, Kurhaus Wiesbaden, Kurhausplatz 1, 24. Mai 2025, Tickets sind über die Website des Ball des Weines erhältlich