Für ihre Küchenparty am 29. März hat sich die Frankfurter Neue Küche mit der World Kitchen zusammengetan. Serviert wir ein internationales Drei-Gänge-Menü bei Live-Musik und weiteren Specials.

Info

World Kitchen x FNK, Neue Kaiser, Bahnhofsviertel, Kaiserstraße 30, 29.3., 19 Uhr, Eintritt: 20 €

Mit 177 Nationen ist Frankfurt Heimat verschiedenster kulinarischer Welten. Diese Vielfalt stellt die Frankfurter Neue Küche bei ihrer Küchenparty in Kooperation mit der World Kitchen in den Fokus. Das gemeinnützige und ehrenamtliche Gastronomie- und Kulturprojekt von ASB Frankfurt und Über den Tellerrand Frankfurt veranstaltet verschiedene Aktivitäten für Menschen mit und ohne Fluchthintergrund.Im Mittelpunkt der Party am 29. März steht ein Drei-Gänge-Menü mit afghanischen Manto als Vorspeise, ukrainischer Pasta im Hauptgang und einer iranischen Dessert-Variation zum Abschluss. Gegessen wird an einer langen Tafel, während Live-Musik, eine Henna-Ecke und Kinderprogramm das Event abrunden.