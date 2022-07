Bartender Abschlussprüfung

Beim Bar-Event „Hopper‘s Wonderland” kann man erleben, wie angehende Bartender ihre Abschlussprüfung ablegen. Am 7. Juni verwandeln fünf Bartender die Hopper’s Cocktailbar in ein Wunderland voller bunter ausgefallener Drinks und Dekorationen.

Wie wird man eigentlich Bartender? Eine Möglichkeit ist das „Professional Bartending Program“ vom Spirituosenhersteller Diageo zu absolvieren – offiziell Abschlussprüfung inklusive. Die findet dieses Mal am 7. Juli statt, und zwar in der Hopper’s Cocktailbar. Fünf angehende Bartender haben eigens für diesen Abend Drinks entwickelt, die an diesem Abend nicht nur die Jury vorgesetzt bekommt.



Frei nach dem Thema des Abends, Alice im Wunderland, sind sowohl Drinks als auch die Dekoration der Bar so abgestimmt, dass die Cocktailbar sich in das Hopper’s Wonderland verwandelt. Die von den angehenden Bartendern entwickelten Cocktails tragen dazu passende Namen wie Tweedledee mit Gin, schwarzer Johannisbeere und Ginger Ale oder Mad Hatter’s Tiki mit Wodka, Kokos und Ananas. Die Reservierungen sind limitiert.



Hopper’s Wonderland, Hopper’s Cocktailbar, Sachsenhausen, Schneckenhofstraße 8, 7. Juli, 18-2 Uhr, Reservierung unter: app.resmio.com/hoppers-wonderland/widget?fullscreen=true&facebookLogin=false&nextAvailability=2022-07-07