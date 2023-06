Historische Rebsorten

Der Rheingau ist bekannt für Riesling und Spätburgunder. Heute weniger bekannt, aber genauso wichtig für die Region war einst der Gelbe Orleans. Das Netzwerk Slow Food Rheingau widmet der historischen Rebsorte nun ein öffentliches Symposium mit Vorträgen und Verkostungen.

Wer Rheingau hört, denkt an Riesling – Rotweinfans an Spätburgunder. Weniger bekannt, aber im 18. und 19. Jahrhundert in der Region noch weit verbreitet, war der Gelbe Orleans. Zwischenzeitlich fast vollständig verdrängt, wurde die historische Rebsorte Anfang des Jahres in die Arche des Geschmacks aufgenommen Gemeinsam mit der Hochschule Geisenheim University und dem Verein zur Förderung des Historischen Weinbaus im Rheingau e.V lädt das Slow Food Netzwerk am 24. Juni zum Symposium „Geschichte schmecken: die Rebsorte Gelber Orleans ist zurück!“ Neben Vorträge von Weinbau-Experten rund um die Geschichte und Bedeutung historischer Rebsorten stehen unter anderem Verkostungen auf dem Programm. Die Teilnahme und Weinverkostung kostet 30 Euro, für Studierende 20 Euro. Eine Online-Teilnahme ist für 10 Euro möglich. Anmeldung (bis zum 15. Juni) und weitere Informationen unter folgendem Link