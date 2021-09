Jo, Meister!

Patrick Großmayer, Küchenchef im Holbein's, ist jetzt Küchenmeister. Insgesamt sieben weitere Kandidat:innen nahmen am Samstag an der Prüfung zum Küchenmeister in der Saalburgschule in Usingen teil. Vorbereitet hatte sich Großmayer im Rahmen eines Weiterbildungsprogramms der Genussakademie Professional.