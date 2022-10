Gastro Trend Awards 2022

Bereit für das Finale

Am 31. Oktober ist es so weit: Im Gesellschaftshaus des Frankfurter Palmengartens werden zum vierten Mal die Gastro Trend Awards vergeben. Mit den Preisen werden die Nachwuchstalente und -konzepte der Frankfurter Gastronomieszene ausgezeichnet.

Die Final-Teilnehmenden stehen fest: Beim Halbfinale der Gastro Trend Awards (GTA) am Montag, 24. Oktober, im Atelier 3.0 der Genussakademie in Fechenheim konnten sich Jan Vrancken (Lafleur), Julius Nowraty (1889 CANTINE), Eric Sarfo Afrifa (VaiVai), Benedetto Russo (Carmelo Greco) und Esin Karagöz (Lafleur) durchsetzen. Wer Koch- und Pâtisserie-Talent 2022 wird, entscheidet sich nun beim Finale am 31. Oktober im Gesellschaftshaus des Frankfurter Palmengartens.



Die fünf Finalistinnen und Finalisten kreieren je ein Gericht eines Fünf-Gang-Menüs. Die 250 geladenen Gästen dürfen nicht nur verkosten, sondern entscheiden auch zur Hälfte darüber, wer am Ende ausgezeichnet wird. Das Urteil der Jury macht die andere Hälfte aus. Neben den Auszeichnungen für das Koch- und Pâtisserie-Talent 2022, werden auch das Bar-Talent und das Newcomer-Konzept des Jahres beim GTA-Finale gekürt. Wer hier die Preise erhält, entscheidet der Vorstand der Initiative Gastronomie Frankfurt e.V. (IGF).



Bereits zum vierten Mal hat die IGF den Wettbewerb für Nachwuchstalente bis 29 Jahre ausgeschrieben und will damit auf das Potential der Gastronomiebranche in Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet aufmerksam machen. Im Rahmen des Events am kommenden Montagabend wird es neben der Preisverleihung Gesprächsrunden geben, in denen die aktuelle Situation der Branche und Wege, die damit einhergehenden Herausforderungen zu meistern, thematisiert werden. Unterstützt wird das Event von der Kommunikations- und Eventagentur WAOH, der Genussakademie Frankfurt, dem Wirtschaftsdezernat der Stadt Frankfurt am Main und dem DEHOGA Hessen.