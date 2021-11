Im Favorite Parkhotel in Mainz tut sich etwas. Die Töchter des geschäftsführenden Ehepaars Barth bringen frischen Wind in den mehrfach ausgezeichneten Familienbetrieb mit Sternerestaurant.

Seit November 2021 steht fest: Das Favorite Parkhotel Mainz bleibt ein familiengeführtes Unternehmen. Julia und Anna Barth, die Töchter des geschäftsführenden Ehepaares, Anja und Christian Barth, werden sich zukünftig hauptberuflich in dem 4-Sterne-Familienbetrieb engagieren. Nach dem erfolgreichen Abschluss von Ausbildung und Studium im Bereich Hotellerie und Arbeitserfahrung in anderen Betrieben hätten sich die Schwestern nun aus voller Überzeugung für das Familienunternehmen entschieden. Die Eltern freuen sich: „Wahrscheinlich haben wir ihnen das Gastgeber-Gen vererbt, und dann führt kein Weg an dem Beruf, der Berufung ist, vorbei“, sagt Anja Barth.Das mehrfach ausgezeichnete Hotel befindet sich bereits seit 50 Jahren im Besitz der Familie Barth und wird vom Ehepaar Barth schon in zweiter Generation geführt. Unter anderem ist der Familienbetrieb für die mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Küche von Küchenchef Tobias Schmitt im hauseigenen Favorite Restaurant bekannt.Familie Barth © Favorite Parkhotel