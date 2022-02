Als EAM.Go ist das Sortiment vom Bio-Deli Eating at Maples seit Ende Januar beim Liefersupermarkt Flink erhältlich. Unter neuem Namen soll zudem der momentan noch geschlossene Laden im Bahnhofsviertel in der ersten Jahreshälfte 2022 wiedereröffnen.

Eating at Maples aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel wird mobil. „Unsere Idee war schon immer, Eating at Maples möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen“, erklärt Inhaber Eric Reinemann. Unter dem Label „EAM.Go“ sind ab sofort ausgewählte Produkte des Bio-Delis beim Online-Supermarkt Flink erhältlich. Die EAM.go-Produkte sind nur in Frankfurt über die Flink-Website und -App bestellbar und werden per Fahrrad-Kurier nach Hause geliefert.Momentan ist EAM.Go bei dem Liefersupermarkt unter der Kategorie „Frisch & Fertig“ mit acht Produkten vertreten. „Wir beliefern die Lager von Flink täglich und backen alles selbst“, betont Reinemann. Salate, Bagels und Müsli werden in der Küche im Bahnhofsviertel produziert und in Einwegverpackungen aus Papier und kompostierbarem Kunststoff ausgeliefert. Auf Mehrwegverpackungen umzusteigen, sei in Zukunft geplant, verrät Reinemann, ebenso eine Zusammenarbeit mit Wolt, Uber Eats und weiteren Lieferdiensten. 2019 eröffnete Reinemann mit seiner Partnerin Andrea das Deli Eating at Maples gegenüber dem Hauptbahnhof. Seit November 2020 ist das Eating at Maples biozertifiziert, erklärt Reinemann. Zudem arbeite das Paar mit regionalen Betrieben zusammen. Im März 2020 folgte nach einem halben Jahr Betrieb eine coronabedingte Pause. Eine Wiedereröffnung war für den folgenden Herbst geplant, doch daraus wurde nichts. Nun ist seit fast zwei Jahren geschlossen. Mit dem neuen Geschäftsmodell bei Flink werde die Produktion in der Küche des Eating at Maples jetzt wieder hochgefahren, bis auch vor Ort wieder geöffnet werden kann, so Reinemann.Die Wiedereröffnung unter dem neuen Namen „EAM“ ist noch in der ersten Jahreshälfte 2022 geplant. Wann genau lässt Reinemann offen: „Wir beobachten momentan noch die Entwicklungen der Corona-Maßnahmen.“ Im EAM soll es dann sowohl eine „grab and go area“ für Gerichte zum Mitnehmen als auch Sitzplätze vor Ort geben. Eine Erweiterung des Sortiments um Suppen und warme Paninis ist ebenfalls geplant.Bei EAM.Go sind die Verpackungen biologisch abbaubar. © Eating at Maples