Die Neueröffnung der Woche

Vom Himalaya bis nach Friedrichsdorf

Im beschaulichen Friedrichsdorf hat das Gastronomen-Ehepaar Rakhi und Tony Clark das nepalesische Restaurant MoMo Café eröffnet. Traditionell wird nicht gekocht, stattdessen liegt das Augenmerk auf gesunder und regionaler Fusionsküche mit exotischem Flair.

Ein Ausflug nach Friedrichsdorf: Dort sorgt seit vergangenem Jahr Musiker, Koch und Tausendsasa Tony Clark gemeinsam mit seiner Frau Rakhi für einen Touch Nepal. Dort, man früher in der berühmten Dorfdisco „Hollywood“ die Nächte durchmachte, befindet sich nun das MoMo Café der beiden. Die Tanzfläche ist verschwunden, nun empfängt eine lichtdurchflutete Location mit den hölzernen Tischen, gemütlichen Stühlen und verspielten Hänge-Holzlampen die Gäste. Hinzu kommen grüne Ornamente in Form eines Blumenmusters.



Auf der Speisekarte finden sich Smoothies in Grün, Rot und Gold, die allesamt mit frischen und gesunden Zutaten wie Kurkuma, Spinat, grünem Gemüse und Koriander gemacht werden. Gekocht wird nicht traditionell nepalesisch, man versteht sich als Fusionsküche und bietet Himalaya-Super-Food an. Das Selbstverständnis der beiden: zeitgemäß und bewusst, regionale und saisonale Speisen anbieten.



Momo-Teigtaschen im MoMo Café



Benannt ist das Restaurant nach den im Himalaya weit verbreiteten Teigtaschen, die im MoMo Café in verschiedenen Farben angeboten werden. Gold, Grün und vegan mit Kurkuma, Soja und einem Gemüsemix, wahlweise mit Veggie-Mix und Spinat oder mit Hühnchen gefüllt. Neben verschiedenen selbstgemachten Dips gibt es auch Bowls und hauseigene Limos, die ebenso Farbvielfalt mit sich bringen. Desserts werden in Form von Power-Balls, selbst gebackenen Kuchen oder auch Mochi Eis geboten.



Der Fokus liege auf der Regionalität und dem Ziel, Gastronomie umzudenken, was sich auch in der Beschaffung der Lebensmittel widerspiegelt. Die Kartoffeln etwa, stammen laut dem Ehepaar direkt aus Friedrichsdorf. Jahreszeiten-abhängig gibt es zusätzlich zum normalen Angebot auch Specials: In der Weihnachtszeit wurde Wild direkt vom Jäger bezogen und so kam es, dass das wahrscheinlich einzige Hirsch-Curry in der Umgebung angeboten werden konnte.



Rakhi und Tony Clark sind sicherlich keine Quereinsteiger. Sie ist gelernte Restaurant-Fachfrau, stammt ursprünglich aus Nepal und bringt inzwischen rund 15 Jahre Gastronomie-Erfahrung mit. Er, geboren in Deutschland, aufgewachsen in Seattle, studierte Komposition und japanische Musik. In den USA arbeitete er sieben Jahre lang unter einem japanischen Chefkoch und erlernte die Zubereitung von Sushi. Seit mehr als 20 Jahren ist Clark inzwischen wieder dauerhaft in Deutschland.



Das Momo Café ist nicht nur ein Ort zum Einkehren, sondern auch ein Platz für Kultur: Ziel sei es, so die beiden, es bunt und multikulturell zu halten. So gab es bereits südamerikanische, afrikanische und auch klassische japanische Konzerte in der Lokalität. Das lockt „Selten-Bürger“ an, wie Clark seine Gäste nennt und resümiert: „Im MoMo Cafe versuchen wir, ganz viele Gegensätze miteinander zu vereinen. Frische regionale Zutaten mit exotischen Gewürzen, traditionelle nepalesische Gerichte kreativ und modern interpretiert. Wir sind ein familiäres kleines Restaurant aber mit ganz viel Liebe zur großen und bunten Welt!“



MoMo Café, Friedrichsdorf, Hugenottenstraße 110, Tel. 06172/4957360, Di-Sa 12–15 + 17.30–21.30, So 17.30–21.30, Mo Ruhetag