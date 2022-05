Shokudo belegt ersten Platz

Zum vierten Mal prämierte der Callwey Verlag die schönsten Restaurants im deutschsprachigen Raum. In diesem Jahr gewann das „Shokudo – Sushi & Noodles“ aus Darmstadt den ersten Platz. Hier bietet Inhaber Hung Do Pham zwischen Büros und Arztpraxen japanische Gerichte an.

Im Westen Darmstadts zwischen Büros, Arztpraxen und Hochschulgebäuden befindet sich das Restaurant „Shokudo – Sushi & Noodles“. Vom Callwey Verlag wurde es nun zum schönsten Restaurant im deutschsprachigen Raum gewählt. Eingerichtet vom Architekturbüro „Design In Architektur“ eröffnete Shokudo während des Lockdowns im November 2020. Inhaber Hung Do Pham sagt, in seinem Restaurant sei die japanische Kultur sowohl im Essen, als auch beim Interieur maßgeblich. Zu finden ist diese in Abbildungen von Koi-Karpfen, Fischschuppenfliesen am Tresen und in der hellen Wandverkleidung aus Holz. Auf der Karte von Phams drittem Restaurant in Darmstadt stehen hauptsächlich Sushi, Variationen gebratener Nudeln sowie eine Auswahl an Bowls.



Zusammen mit „Design In Architektur“ bewarb sich Pham beim Design-Wettbewerb um das schönste Restaurant im deutschsprachigen Raum. „Wir waren selbst überrascht, dass wir so gut abgeschnitten haben“, sagt er. Mit dem Award „Die schönsten Restaurants und Bars“ oder kurz der R&B Award zeichnet der Callwey Verlag seit 2019 jährlich Gastronomiebetriebe für ihr Interieur aus. Teilnehmen konnte jeder gastronomische Betrieb in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol, der innerhalb der vergangenen drei Jahren eröffnete. In diesem Jahr haben sich rund hundert Gastronominnen und Gastronomen mit ihren Innenarchitektinnen und -architekten beworben. Die Jury aus sechs Vertreterinnen und Vertretern der Gastronomie- und Hotellerie-Branche entscheidet, welche innenarchitektonischen Konzepte zum Sieger in den Kategorien „Restaurant“, „Bar“ und „Café/Bistro“ ernannt werden.



Shokudo – Sushi & Noodles, Darmstadt, Mina-Rees-Straße 5, Tel. 06151/8222269, Mo-Sa 11:30-21 Uhr, So Ruhetag