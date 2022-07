Cocktails mit Eis

Sommer-Pop-up von Antipodean Gelato und The Tiny Cup

Sommer, Sonne, Eis-Cocktails: Antipodean Gelato und The Tiny Cup veranstalten vom 22. bis 24. Juli ein gemeinsames Pop-up mit drei sommerlichen Eis-Cocktail-Kreationen. Standort ist das Antipodean Gelato unweit der Berger Straße.

Die einen machen Eis, und das so gut, dass sie regelmäßig in FRANKFURT GEHT AUS! dabei sind. Die anderen zaubern exquisite Cocktails im Erdgeschoss des Seven Swans. Für ein besonderes Events haben sich die Macherinnen und Macher von Antipodean Gelato und The Tiny Cup zusammengetan: Am kommenden Wochenende, 22. bis 24. Juli, gibt es bei gemeinsamen Pop-up im Antipodean Gelato auf der Bornheimer Landstraße ausgefallene Eis-Cocktails.



Zur Auswahl stehen „Champagne Colada“ mit Rum, Salted-Coconut-Eis und frischer Ananas, „Bloody Peach Margarita“ mit Tequila, Bloody-Peach-Eis und Lavendel sowie der „Gimme something with Gin“ mit Gin, Lemon-Eis und Basilikum. Los geht es am Freitag und Samstag jeweils um 19 Uhr sowie am Sonntag bereits um 16 Uhr. Wer es dieses Mal nicht schafft, dabei zu sein, kann sich schon mal den 12. August im Kalender markieren. Dann kehrt das Pop-up ein weiteres Mal zurück in die vermutlich cremefarbenste Eisdiele der Stadt.



The Tiny Cup x Antipodean Gelato, Nordend, Bornheimer Landstraße 18, 22. /23. Juli, 19-22 Uhr, 24. Juli 16-19 Uhr, 12. August, 18-22 Uhr