Club Michel

FRANKFURT GEHT AUS! 2023

Unerwartet gut!

Text: Sebastian Schellhaas / Foto: © Dirk Ostermeier

so weit. Am Freitag, 15. Juli, erscheint die brandneue Ausgabe von FRANKFURT & RHEIN-MAIN GEHT AUS! 2023. Die Redaktion hat sich wieder mächtig ins Zeug gelegt und über 500 Restauranttipps in 81 Top-Listen verteilt auf über 260 Seiten zusammengetragen.