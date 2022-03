Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Stephanstraße ein Verkehrsunfall. Ein 86-jähriger Fahrer verletzte dabei eine Radfahrerin und beschädigte das Restaurant Ciro il lattaio. Als Grund für den Unfall vermutet die Polizei einen medizinischen Notfall.

Das Ciro il lattaio ist seit 2017 Anlaufstelle für italienische Pinsa, Pasta und Salate mit frischer Mozzarella. Doch am vergangenen Freitagnachmittag wurde die Betriebsamkeit des italienischen Restaurants unterbrochen, als sich ein Verkehrsunfall ereignete. Ein 86-jähriger Autofahrer hielt an, um einer Radfahrerin die Vorfahrt zu lassen. Als er plötzlich Gas gab, traf er erst die Frau und fuhr dann in die Glasfassade des Ciro il lattaio. Dabei verwüstete er sowohl die Außenterrasse, als auch die Innenräume. Grund dafür könnte laut Polizeiangaben ein medizinischer Notfall gewesen sein. Der bewusstlose Fahrer kam ins Krankenhaus, während die Radfahrerin am Fuß verletzt wurde.Das Restaurant wurde provisorisch repariert und bleibt weiter geöffnet. Der Schaden soll so schnell wie möglich behoben werden. „Zum Glück ist weder den Gästen, noch den Mitarbeitern etwas passiert“, sagt Inhaber Ciro Cavallo. Er bietet im Ciro il lattaio nicht nur Speisen und Getränke an, sondern auch einen sogenannten „Ristomarket“, in dem Nudeln, Weine und allerlei italienische Spezialitäten erworben werden können. Bekannt sind die Filialen von Ciro auch besonders für die in Frankfurt frisch hergestellte Büffelmozzarella. Cavallo ist außerdem Mitgründer der Isoletta Holding, die aus dem Familienbetrieb der Cavallos im Westend entstanden ist.Provisorium im Gastraum © Jeanette Pieé