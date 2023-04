CiderWorld'23

Im Rahmen der Apfelwein-Leitmesse CiderWorld wurden in Frankfurt wieder die besten Apfelweine der Welt ausgezeichnet. Neben Preisträgern aus Österreich, Spanien und Kanada gingen drei der insgesamt sechs Auszeichnungen an deutsche Produzenten.

Die Gewinner der Cider World Medal 2023 in den einzelnen Kategorien

Cider World Expo

Jedes Jahr wird der Auftakt zur CiderWorld mit Spannung erwartet. Denn bevor sich die Türen zur Cider World Expo, der internationalen Leitmessen für Apfelwein, Cider, Sidra und Co , im Gesellschaftshaus Palmengarten öffnen, werden die Cider World Awards vergeben. Am Freitag, 28. April, war es wieder soweit und eine internationale Fachjury versammelte sich in der Astor Film Lounge, um aus mehr als 170 eingereichten Produkten die besten Apfelweine der Welt zu küren.Vergeben wird der Cider World Award in sechs Kategorien. Nach einer Analyse der Produkte durch die Universität Geisenheim, verkostet eine internationale Fachjury bestehend aus Apfelweinkennern, Sommeliers und Produzenten, die keine Apfelweine für den Preis eingereicht haben, die Produkte aus aller Welt. „Trotz vieler Sparmaßnahmen bei den Keltereien war die Anzahl der eingereichten Produkte fast wieder so umfangreich wie im vorigen Jahr“, sagt Michael Stöckl, Managing Director der Cider World.Während die Preise in den Kategorien Cider Still, Cider Flavoured & Mixed sowie Dessert & Fortified an Produzenten aus Österreich, Spanien und Kanada gingen, wurden in den Kategorien Cider Sparkling, Non-Alcoholic und Spirit drei Betriebe aus Baden-Wüttenberg ausgezeichnet. Der seit 2022 existierende Ehrenpreis „Cider Star of the Year“ ging in diesem Jahr an Eduardo Vázquez Coto. Der Spanier engagiert sich seit vielen Jahren in der Apfelweinszene und unterstützte die Cider World in der Vergangenheit als internationaler Scout und Ambassador.: Kühbrein Most Maschanzker Apfelwein aus der Steiermark in Österreich: Obstschäumler Weinbirnen-Secco, Natur und Mohr aus Baden-Württemberg: Biter Bio Somarroza, Sidra Somarroza aus Kantabrien in Spanien: Le Glacé 2015, Cidre de Glace, Cidrerie Milton aus Québec in Kanada: Paradies-Prickler Apfel-Mostbirne-Eberesche, Obstparadies Manufaktur aus Baden-Württemberg: Birnoh, Stahringer Streuobstmosterei aus Baden-WürttembergAlle Produkte werden morgen, am 29. April, auch bei der Cider World Expo im Gesellschaftshaus Palmengarten einem breiten Publikum aus Handel, Gastronomie und der Öffentlichkeit vorgestellt und können dort verkostet werden.Ablauf Cider World Expo im Gesellschaftshaus Palmengarten12 Uhr: Einlass für Fachbesucher und Fachpresse14 Uhr: Einlass für alle Besucherab 14.30 Uhr: Master Classesab 18 Uhr: Cider World Lounge im Foyer des Gesellschaftshauses als AusklangWeiter Infos online auf cider-world.de